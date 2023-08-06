تنسيق الجامعات 2023.. مراعاة التوزيع الجغرافي لتقليل الاغتراب ولكل طالب 75 رغبة

كشف السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، أن سوق العمل له متطلبات كثيرة ويجب على أولياء الأمور عدم إجبار أبنائهم على رغبات معينة في تنسيق الجامعات 2023، وعليهم الاكتفاء بالنصح فقط.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك طلاب يغترون بنتائجهم ويركزون في الرغبات الأولى فقط ولا يهتمون بالباقين ويركزون في الرغبات الأولى فقط.



وأكد السيد عطا، أنه بعد إعلان نتيجة مرحلة التنسيق، لا يمنح الطالب حق الترشيح من جديد ولا يوجد تظلمات.

لكل طالب 75 رغبة



وأردف أن لكل طالب 75 رغبة، ويجب عليه كتابة الكلية التي يرغب فيها في كل المحافظات، ويراعي التوزيع الجغرافي لتقليل اغتراب الطالب.



واستطرد المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الطالب يدخل على موقع التنسيق برقم الجلوس والرقم السري.



وأشار إلى أن هناك 6 كليات إعلام و4 كليات اقتصاد وعلوم سياسية على مستوى الجمهورية.