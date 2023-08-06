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رئيس التحرير
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لا يوجد ما يسمى بكليات القمة

تنسيق الجامعات 2023.. نصائح هامة قبل الدخول على موقع تسجيل الرغبات| فيديو

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

وجه السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة، بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، قبل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات.

وقال السيد عطا خلال لقائه على قناة صدى البلد، إن المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، بدأ بحد أدنى 88.29% لشعبة علمي علوم، وبحد أدنى 83.41%، شعبة علمي رياضة، وبحد أدنى 70.61% لشعبة أدبي، وبإجمالي أعداد بلغ 112 ألف طالب وطالبة.

و أضاف المشرف على مكتب التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه على كل طالب متابعة الدليل الموجود على موقع الوزارة ويضم تفاصيل جميع الكليات، كما أن موقع التنسيق متاح على مدار اليوم، ويمكن للطالب التنسيق من خلال معامل التنسيق بالجامعات، أو في المنزل.

جميع الطلاب لهم أماكن شاغرة

وأوضح السيد عطا، أن الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والمعادلة سيكون لهم موعد للتنسيق، موضحًا أن جميع الطلاب لهم أماكن شاغرة في جميع الجامعات والمعاهد، مضيفا انه كلما زاد توجه الطلاب لكلية معينة يرتفع الحد الأدنى لتنسيق هذه الكليات.

لا يوجد ما يسمى بكليات القمة

وأردف السيد عطا، أن هناك إقبال كبير من الطلاب على الالتحاق بكليات الحسابات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة، والقمة هي الكلية التي يتفوق فيها الطالب. 

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