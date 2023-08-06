من الألوان الزاهية للأبيض الشاحب.. ماذا حدث للشعاب المرجانية بفلوريدا؟

التقط مجموعة من الغواصين التابعين لمختبر المحيط الأطلسي لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) صورًا للشعاب المرجانية لصخور Cheeca.

أظهرت الصور الشعاب المرجانية في حالة مريضة ذات لون أبيض شاحب بعدما كانت مليئة بالألوان الزاهية بعدما شهد المحيط في الآونة الأخيرة ارتفاع قاسي في درجات الحرارة. وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وأكد كبير علماء البيئة في برنامج NOAA للشعاب المرجانية لصخور Cheeca شرق فلوريدا كيز (لان اينوكس) " لم أر شيئًا كهذا من قبل"، وأعرب العلماء عن قلقهم بشأن الاستدامة المستقبلية لهذه الشعاب المرجانية.

تبييض الشعاب المرجانية

الإجهاد الحراري

وأكد العلماء أن لون الشعاب المرجانية الأبيض يرجع إلى الإجهاد الحراري بعدما شهدت ولاية صن شاين ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات فوق المعدل الطبيعي في الآونة الأخيرة.

ويحدث هذا الإجهاد الحراري عندما تصل درجة حرارة الماء إلى 88 درجة، وقد تسببت قبة الحرارة في فلوريدا في درجات حرارة تحت الماء تتراوح من 92 إلى 96 درجة في كيز.

وقال إينوكس "كان تبييض الشعاب المرجانية متوقعًا بسبب ظاهرة النينو ولكن هذا يتجاوز ما توقعه علماء الأحياء. كما أنه لا يزال أمامنا صيف حار في جنوب فلوريدا، مما يعني المزيد من الظروف المجهدة."

وأكد إينوكس أن التبييض لا يقتل دائمًا الشعاب المرجانية، والتي يمكن أن تتعافى بمجرد انخفاض درجات الحرارة.