عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الألوان الزاهية للأبيض الشاحب.. ماذا حدث للشعاب المرجانية بفلوريدا؟

من الألوان الزاهية
من الألوان الزاهية للأبيض الشاحب.. ماذا حدث للشعاب المرجانية

التقط مجموعة من الغواصين التابعين لمختبر المحيط الأطلسي لعلوم المحيطات والأرصاد الجوية التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) صورًا للشعاب المرجانية لصخور Cheeca.

 

أظهرت الصور الشعاب المرجانية في حالة مريضة ذات لون أبيض شاحب بعدما كانت مليئة بالألوان الزاهية بعدما شهد المحيط في الآونة الأخيرة ارتفاع قاسي في درجات الحرارة. وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

 

وأكد كبير علماء البيئة في برنامج NOAA للشعاب المرجانية لصخور Cheeca شرق فلوريدا كيز (لان اينوكس) " لم أر شيئًا كهذا من قبل"، وأعرب العلماء عن قلقهم بشأن الاستدامة المستقبلية لهذه الشعاب المرجانية.

تبييض الشعاب المرجانية

الإجهاد الحراري

وأكد العلماء أن لون الشعاب المرجانية الأبيض يرجع إلى الإجهاد الحراري بعدما شهدت ولاية صن شاين ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 5 درجات فوق المعدل الطبيعي في الآونة الأخيرة.

 

ويحدث هذا الإجهاد الحراري عندما تصل درجة حرارة الماء إلى 88 درجة، وقد تسببت قبة الحرارة في فلوريدا في درجات حرارة تحت الماء تتراوح من 92 إلى 96 درجة في كيز.

 

وقال إينوكس "كان تبييض الشعاب المرجانية متوقعًا بسبب ظاهرة النينو ولكن هذا يتجاوز ما توقعه علماء الأحياء. كما أنه لا يزال أمامنا صيف حار في جنوب فلوريدا، مما يعني المزيد من الظروف المجهدة."

 

وأكد إينوكس أن التبييض لا يقتل دائمًا الشعاب المرجانية، والتي يمكن أن تتعافى بمجرد انخفاض درجات الحرارة.

NOAA الشعاب المرجانية فلوريدا الإجهاد الحراري ظاهرة النينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

إلحق اشتري قبل نهاية الشهر.. تراجع ملحوظ في أسعار الذهب وفرصة للاستثمار

سباق جديد في ضم أشرف بن شرقي بالدوري المصري.. تفاصيل

الأهلي على صفيح ساخن| التعديلات تضرب الفريق.. عبد القادر يشعل الأزمات.. وبيراميدز يهدد الأحمر

خاص|هونت عليهم.. سبب رحيل سيد عبدالحفيظ عن النادي الأهلي

أسعار السجائر سترتفع من جديد .. أعرف هتوصل كام

مفيش تنازل.. تطورات مفاجئة في أزمة الشحات والشيبي| قرار خلال ساعات

«الساعات القادمة نار من جديد احذروا»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

موضوعات متعلقة

ليس فقط لإخفاء التجاعيد.. بوتوكس الرقبة مفيد لهؤلاء المرضى!!

مفارقة غريبة.. ما علاقة سارق منازل في أمريكا بالرئيس الأمريكي الأسبق؟!

تخرج من الماء وتطير في الجو| قاعدة غريبة للفضائيين بأمريكا.. ما الأمر؟

وجبات فخمة.. لن تصدق ماذا تطعم امرأة أسترالية كلبها

قنابل إلكترونية فتاكة بمنازل بريطانيا .. ما الأمر؟

كارثة حقيقية سيطرت عليها وكالة ناسا.. ماذا حدث لـ فوياجر 2؟

بعد 7 سنوات من اختفائه.. ظهور حيوان نادر في سوريا| ما هو

أسرار صادمة.. شاهد خفايا عملة الدولار تحت الميكروسكوب

ترشيحاتنا

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.. الكيلاني: وزارة الثقافة تبدأ العمل أون لاين

منظمة يونسيف: مصر حققت العديد من الإنجازات في مجال التعليم

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

العراق وحلف الناتو يبحثان التعاون الأمني المشترك

حقيقة أم فبركة| قصة مكالمة كريستيانو رونالدو ومذيعة شهيرة.. سربتها عمدا

مديرية العمل بسوهاج تنظم الدورة التدريبية الخامسة على مهنة الفندقة الشاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. درة تظهر عبر إنستجرام بإطلالة جريئة وأنيقة |شاهد

سهلة واقتصادية.. طريقة تحضير كازا باستا

بعد 36 ساعة فقط.. أب وأم يتخليان عن ابنهما لسبب صادم

طريقة عمل دانيت منزلي

فيديو

اسمه في الباسبور.. أحمد أبو المجد يكشف سر منع حفل ترافيس سكوت

أنا في خدمة مصر.. نادية مصطفى تعلق على حفلات مهرجان العلمين

كان على شكل حرف s.. مأساة فنانة شهيرة بسبب مرض بالعمود الفقري

ظهور آثار العلمين.. اكتشاف سفينة غارقة محملة بالنبيذ تعود للقرن الثالث قبل الميلاد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ