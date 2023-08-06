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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب وزارة العمل بالتوسع في ملتقيات التوظيف

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

طالب النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب،  الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، بعمل ملتقى توظيفي لخلق سوق عمل للشباب بمركز شباب مدينة تلا وايضا بمركز شباب مدينة الشهداء وتحديد موعد لعمل الملتقي كلا منهم على حدة. 

ونوه بأن سوق العمل هو سوق افتراضي يجتمع فيه الأشخاص الراغبين في الحصول على فرصة وظيفية مع أصحاب الشركات والمؤسسات الباحثة عن أيدي عاملة من أصحاب الكفاءات لرفع مستوى الخدمات والقدرة الإنتاجية لها وتتكون عادة هذه الأسواق من شقين، الأول هو العرض والذي يقوم به الشخص الباحث عن العمل والثاني وهو الطلب والذي تقوم به الجهة الباحثة عن موظفين.

وأوضح "السادات" فى طلب تقدم به لوزارة العمل ومديريتها بالمنوفية، أن أهداف الملتقي التوظيفي هي تفعيل دور الوزارة في خلق فرص عمل بمختلف المجالات في البلد بدلاً من اللجوء الى الهجرة غير الشرعية.

كما أن الملتقى يساهم في تحقيق رؤية ۲۰۱۳ والمتعلقة بـ "توطين الوظائف" وخلق الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين من أبنائنا المؤهلين الدخول سوق العمل، بالإضافة إلي توفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات الجامعات.

وتابع: الملتقي يعمل على إتاحة التواصل المباشر بين الطلاب والطالبات بجهات التوظيف، فضلا عن عرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف للطلاب والطالبات المميزين ، وتعزيز توطين مختلف القطاعات بشباب من أبناء المحافظات المؤهلين لدخول سوق العمل.

وأضاف: يوفر الملتقي أكبر عدد من الفرص الوظيفية المناسبة؛ مما يعود بشكل إيجابي على الخريجين والخريجات الجامعة بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل.

النائب كريم طلعت السادات مجلس النواب وزير القوى العاملة الهجرة الغيرشرعية حسن شحاته

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