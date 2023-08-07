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رئيس التحرير
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خبير: المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تعمل علي استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .. فيديو

الدكتور فرج عبدالله
الدكتور فرج عبدالله

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تعمل علي استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عن طريق تقديم خدمات معينة للسفن والحاويات التجارية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للقناة تقديم خدمات لحركة التجارة العالمية.

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وأضاف "عبدالله" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن الدولة المصرية قطعت شوط كبير جداً في تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية لقناة السويس تضاعفت بعد التطوير، إذ ساهم إنشاء قناة موازية في تسهيل حركة التجارة العالمية، ومرور سفن ضخمة لم تكن تمر بها من قبل، والحفاظ على تنافسية القناة على المستوى العالمي، عبر تقليل وقت العبور وسرعة نقل البضائع.

التجارة العالمية الدكتور فرج عبد الله الدولة المصرية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس برنامج ٩٠ دقيقة تطوير البنية التحتية حركة التجارة العالمية قناة السويس الجديدة

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