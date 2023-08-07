خبير: المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تعمل علي استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية .. فيديو

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تعمل علي استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية عن طريق تقديم خدمات معينة للسفن والحاويات التجارية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للقناة تقديم خدمات لحركة التجارة العالمية.

وأضاف "عبدالله" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن الدولة المصرية قطعت شوط كبير جداً في تطوير البنية التحتية في أفريقيا.

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية لقناة السويس تضاعفت بعد التطوير، إذ ساهم إنشاء قناة موازية في تسهيل حركة التجارة العالمية، ومرور سفن ضخمة لم تكن تمر بها من قبل، والحفاظ على تنافسية القناة على المستوى العالمي، عبر تقليل وقت العبور وسرعة نقل البضائع.