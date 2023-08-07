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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية بمبادرة حياة كريمة بشبين القناطر.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليويبة ، الجولة المجمعات الخدمية بقرى مركز شبين القناطر بقرى المريج ومنشأة الكرام  والأحراز .

وعلى هامش الجولة ، أكد المحافظ ، أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري، في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري .

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وأكد أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م٢ ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه لكل منهم، ويضم "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن إجتماعي ، ومركز تكنولوجي ، ومكتب تموين . 

وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف الشوارع الفرعية بقرية الشوبك بطول ٥٠٠ متر ، تحت إشراف جهاز تعمير القاهره الكبرى موجها بدفع الأعمال والالتزام بالجدول الزمني لتسليم المشروع .

واختتم المحافظ ، جولته بتفقد أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي ستقام على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى مليار جنيه، ويقوم على التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير إذ تم إستلام الموقع بتاريخ 2 فبراير 2022 ومدة تنفيذ المستشفى ١٨ شهر، حيث تبلغ نسبه التنفيذ للأعمال الإنشائية حوالي ٤١% بالموقع.

وشدد الهجان ، على دفع الأعمال لسرعة التسليم في الموعد المقرر لها ودخولها الخدمة ، مشيراً إلى حرصه الدائم على استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال التي يتم تنفيذها، وذلك لضمان تنفيذ كل المشاريع بأعلى جودة وانتهائها في الوقت المحدد لضمان حياة كريمة لكل أهالينا بقرى مركز شبين القناطر.

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