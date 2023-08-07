محافظ القليوبية يشدد على إزالة التعديات والمخالفات في الشوارع

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد إستهلاك الكهرباء إذ تفقد الطريق الزراعي بنطاق مدينتي بنها وطوخ وعدداً من الشوارع والميادين، للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق كما تم المرور على معارض السيارات الموجودة على الطريق الزراعي وإزالة عدد من كشافات الانارة المستخدمة بدون داع وتستهلك تيار كهربائي كبير والتنبيه على أصحاب تلك المعارض باستخدام إنارة محدودة.



كما وجه المحافظ بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيداً لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشدداً على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.