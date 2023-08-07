الإسبانى والفرنسي أشهر الأنواع.. فرحة حصاد التين البرشومى بالقليوبية|شاهد

تشتهر عدد من قرى محافظة القليوبية بزراعة التين البرشومى ومنها قرى مركز بنها وطوخ ، حيث يبدأ الحصاد منذ الصباح الباكر وحتى التاسعة صباحا نظرا لطبيعة التين البرشومى، الذى لا يتحمل حرارة الشمس الشديدة لافرازه مادة لبنية حارقة لليد.

التين البرشومى يسترد عرشه

فيما أكد عدد من المزارعين أن التين البرشومي عاد مرة أخرى ليسترد عرشه المفقود من جديد بعد الإهتمام به وتطوير أساليب زراعته بسلالات جديدة ومنها التين الإسباني والفرنسي، الأمر الذي ساعد على زيادة إنتاج المحصول ليتحول موسم التين إلى بهجة لكل الأسر والعائلات.

حصاد التين يستمر 4 شهور

وقال محمد أحمد مزارع : أن هناك أنواع من التين البرشومى بمزارع مصر ومنها التين الأحمر "الفرنساوي"، والتين الأبيض "البلدي" ، مشيرا الى أن موسم الحصاد يبدأ من نهاية شهر يونيو من كل عام ويستمر حتي شهر أكتوبر أي طوال 4 أشهر، وبعد الانتهاء من الحصاد يتم التجهيز للموسم الجديد لتقديم الخدمة الخاصة بالأرض.

مشكلات زراعة التين البرشومى

واشار الى ان هناك بعض المشاكل التى تواجه المزارع فى شجرة التين أثناء النضوج وتحتاج إلى تعاون وزيادة الإرشاد الزراعى مثل اصفرار الاوراق وتساقطها بسبب اعتياد الشجرة على الرى ومن ثم وقفها وأيضا وجود ملوحة فى المياه أو فى التربة مما يؤدى إلى ذلك وفى هذه الحالة يتم سقى الشجرة بفترات متقاربة حتى تستعيد نشاطها.

وتابع إن موسم التجهيزات لمحصول التين البرشومى يبدأ من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تبدأ عملية القص والتقليم للأشجار، ثم تتم عملية إنزال السباخ العضوية، بعدها مباشرة تبدأ مرحلة الصيام للأشجار عن الري أو الخدمة، لمدة 90 يوما، ويتم بدء أول رية له في شهر مارس، لتبدأ بعد مرحلة خروج العين "الورقة وجنين الثمار".

وأوضح أنه بعد أول رية لأشجار التين البرشومي، تتم بعد ذلك عملية الري كل 10 أيام ، بالإضافة إلى عملية إضافة الأسمدة الخاصة به ، وكذلك عملية رش المبيدات المواجهة لانتشار الحشرات أو الديدان، موضحا أنه خلال موسم الحصاد يتم ري الأشجار كل 5 أيام.

فوائد التين البرشومى

يذكر أن التين البرشومي من الفاكهة التي تظهر في فصل الصيف والمفضلة عند بعض الأشخاص، ويستمتع الكثير بمذاقها الشهي والمميز وتنتشر في جميع أنحاء العالم.

ويعتمد الكثير على إضافة التين البرشومي إلى نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا أساسي في تقوية عضلة القلب، ويساعد على تحسين عملية ضخ الدم.

وتحتوي فاكهة التين البرشومي على العديد من الفوائد الصحية ولها فوائد أيضا على الصحة الجنسية وتدخل في كثير من العلاجات الطبية.

كما يحتوي التين البرشومي الطازج على 74 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك دون زيادة في الوزن.

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