عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسبانى والفرنسي أشهر الأنواع.. فرحة حصاد التين البرشومى بالقليوبية|شاهد

التين البرشومي
التين البرشومي

تشتهر عدد من قرى محافظة القليوبية بزراعة التين البرشومى ومنها قرى مركز بنها وطوخ ، حيث يبدأ الحصاد منذ الصباح الباكر وحتى التاسعة صباحا نظرا لطبيعة التين البرشومى، الذى لا يتحمل حرارة الشمس الشديدة لافرازه مادة لبنية حارقة لليد.

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية لمبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

التين البرشومى يسترد عرشه

 

فيما أكد عدد من المزارعين أن التين البرشومي عاد مرة أخرى ليسترد عرشه المفقود من جديد بعد الإهتمام به وتطوير أساليب زراعته بسلالات جديدة ومنها التين الإسباني والفرنسي، الأمر الذي ساعد على زيادة إنتاج المحصول ليتحول موسم التين إلى بهجة لكل الأسر والعائلات.

حصاد التين يستمر 4 شهور

وقال محمد أحمد مزارع : أن هناك أنواع من التين البرشومى بمزارع مصر ومنها التين الأحمر "الفرنساوي"، والتين الأبيض "البلدي" ، مشيرا الى أن موسم الحصاد يبدأ من نهاية شهر يونيو من كل عام ويستمر حتي شهر أكتوبر أي طوال 4 أشهر، وبعد الانتهاء من الحصاد يتم التجهيز للموسم الجديد لتقديم الخدمة الخاصة بالأرض.

مشكلات زراعة التين البرشومى

واشار الى ان هناك بعض المشاكل التى تواجه المزارع فى شجرة التين أثناء النضوج وتحتاج إلى تعاون وزيادة الإرشاد الزراعى مثل اصفرار الاوراق وتساقطها بسبب اعتياد الشجرة على الرى ومن ثم وقفها وأيضا وجود ملوحة فى المياه أو فى التربة مما يؤدى إلى ذلك وفى هذه الحالة يتم سقى الشجرة بفترات متقاربة حتى تستعيد نشاطها.
وتابع إن موسم التجهيزات لمحصول التين البرشومى يبدأ من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تبدأ عملية القص والتقليم للأشجار، ثم تتم عملية إنزال السباخ العضوية، بعدها مباشرة تبدأ مرحلة الصيام للأشجار عن الري أو الخدمة، لمدة 90 يوما، ويتم بدء أول رية له في شهر مارس، لتبدأ بعد مرحلة خروج العين "الورقة وجنين الثمار".
وأوضح أنه بعد أول رية لأشجار التين البرشومي، تتم بعد ذلك عملية الري كل 10 أيام ، بالإضافة إلى عملية إضافة الأسمدة الخاصة به ، وكذلك عملية رش المبيدات المواجهة لانتشار الحشرات أو الديدان، موضحا أنه خلال موسم الحصاد يتم ري الأشجار كل 5 أيام.

فوائد التين البرشومى

يذكر أن التين البرشومي من الفاكهة التي تظهر في فصل الصيف والمفضلة عند بعض الأشخاص، ويستمتع الكثير بمذاقها الشهي والمميز وتنتشر في جميع أنحاء العالم.
ويعتمد الكثير على إضافة التين البرشومي إلى نظامهم الغذائي، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يلعب دورًا أساسي في تقوية عضلة القلب، ويساعد على تحسين عملية ضخ الدم.
وتحتوي فاكهة التين البرشومي على العديد من الفوائد الصحية ولها فوائد أيضا على الصحة الجنسية وتدخل في كثير من العلاجات الطبية.
كما يحتوي التين البرشومي الطازج على 74 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة المفيدة لصحتك دون زيادة في الوزن.

8708cbd2-e5a4-42a5-97e5-0831213ac582
8708cbd2-e5a4-42a5-97e5-0831213ac582
05439049-a90e-4d93-9a2b-faa7b025e99e
05439049-a90e-4d93-9a2b-faa7b025e99e
c678a9a4-3c27-4ffd-a192-d9e94eac5319
c678a9a4-3c27-4ffd-a192-d9e94eac5319
f40b1637-49be-4eaa-8d6b-af286028694f
f40b1637-49be-4eaa-8d6b-af286028694f
fe229068-a4ea-4399-bbf9-16db66232d2c
fe229068-a4ea-4399-bbf9-16db66232d2c
القليوبية بنها طوخ التين البرشومى حرارة الشمس الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية لمبادرة حياة كريمة في شبين القناطر

محافظ القليوبية: تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

محافظ القليوبية يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات

ترشيحاتنا

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ملخص ختام ربع النهائي بالبطولة العربية | النصر يكتسح الرجاء والشباب يتخطى الوحدة

مدبولي والخصاونة يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية بعمان .. اليوم

القومية للأنفاق: توفير طرق دفع تذاكر مختلفة في خطوط المترو الثلاثة وLRT

إيطاليا تدعو قادة إكواس تمديد مهلتهم للنيجر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

تصرُف غير أخلاقي وإيقاف عامين| ماذا فعل عامل غرفة ملابس المصري بعد مباراة الأهلي ؟

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ