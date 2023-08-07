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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 10 حضانات وأجهزة للتنفس بمستشفى القناطر الخيرية

مستشفي القناطر
مستشفي القناطر

تفقد الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفى القناطر الخيرية المركزي، وقد تم فرش جميع التجهيزات الواردة من الوزارة استعدادًا للبدء في التشغيل التجريبي للمستشفى.

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وتفقد الدكتور وليد عبد المقصود قسم الحضانات، حيث تم توريد 10 حضانات من أصل 25 حضانة و3 أجهزة تنفس صناعي للحضانات من أصل 10 جهاز كما تم توريد عدد 12 جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة وتوريد 30 سرير للعناية المركزة وتم الانتهاء من تركيب الأشعة المقطعية، ووجه بضرورة عمل أشعة رنين بالمستشفى لخدمة المرضى.
كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية فرش 113 سريرا داخليا، وتشغيل مبدئي لقسم الأشعة جهاز أشعة مقطعية، جهاز أشعة تليفزيوني، جهاز أشعة عادية، وأيضا مفرمة النفايات وثلاجة الموتى والصيدليات بالمستشفى وتجهيز قسم التعقيم، وفي إنتظار توريد المتبقي من الوزارة.


يذكر أن مستشفى القناطر الخيرية يبلغ تكلفته 485 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك يحتوي المستشفى على 38 جهازا للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 220 سريرا.

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