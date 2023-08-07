فشل يبقى دكتور.. يوسف أنهى حياته بعد حصوله على 50% بالثانوية|تفاصيل مؤلمة

بخطوات ثابتة أسرع الطالب يوسف عبدالله سالم بالصف الثالث الثانوي إلى منزله عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة لمعرفة درجاته.

يوسف كان يحلم بكلية الطب

فتح يوسف تليفونه المحمول وظل يبحث عن اسمه ونتيجته متوقعا حصوله على أعلى الدرجات لتحقيق حلمه فى الإلتحاق بكلية الطب ليكون طبيبا للغلابة كما كان يتمنى ولكن القدر كان له رأى آخر حيث فوجئ يوسف بحصوله على مجموع 50%.

لم يتمالك يوسف الصدمة وقرر ترك منزله واختفائه منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة وعلمه بدرجاته وظل مختفا دون أن يعلم مكانه أحد حتى تم العثور على جثته وسط الأراضى الزراعية عقب تناوله مبيدا حشريا أودى بحياته.

حالة من الحزن بين الأهالى

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن بين أهالى قرية عرب الرواشدة بمركز طوخ عقب العثور على جثة الطالب يوسف وتحولت صفحات التواصل الإجتماعى الى سرادق عزاء.

وقال أحد أهالى القرية إن يوسف معروف لدى جميع أهالى البلدة بالأخلاق الحميدة والتفوق في دراسته، وأنه كان مهتما بدروسه وحريصا على الالتحاق بكلية الطب، وكان دائما يتحدث مع الجميع أنه يتمنى أن يكون طبيب الغلابة ويخدم أهالي البلدة، وعندما علم بحصوله على مجموع 50% انتابته حالة من الذهول مرددا: مش درجاتى.

العثور على جثته وسط الزراعات

وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين ترك المنزل وظلت عائلته تبحث عنه، حيث نشرت صوره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حتى تم العثور على جثته وسط الزراعات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية قد تلقى اخطارا بالعثور على جثة لطالب يدعى يوسف عبدالله سالم، مقيم بإحدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ.

تحريات المباحث حول الواقعة

وعلى الفور انتقل الرائد محمد خليفه رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمكان الحادث وتبين قيام المجني عليه بالتخلص من حياته بتناول مبيد حشري، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وعلمه بحصوله على مجموع 50%، فترك المنزل وعثر عليه جثة هامدة وسط إحدى الزراعات.

وبسؤال أهليته أكدوا أنه لا توجد شبهة جنائية بالواقعة وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.