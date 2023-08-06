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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد أنشطة مركز رعاية الموهوبين وأعمال الصيانة بالمدن الجامعية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لعدد من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها مركز رعاية الموهوبين و النوابغ والمبدعين بالجامعة .

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وتفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منحة تدريب المصارعة النسائية ورياضة MMA للطالبات بوحدة المواهب الرياضية وذلك بمقر التدريب بصالة اللياقة البدنية والجمانزيوم بكلية التربية الرياضية يرافقه الدكتور أسامة صلاح عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

كما تفقد منحة رسم المناظر الطبيعية للطلاب وأجري معهم حوارا عن مدى الاستفادة من المنحة والمنح الأخرى ، وعن أهمية المركز والدعم الذي يقدمه للطلاب والطالبات الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات الفنية والرياضية والعلمية والتكنولوجية والأدبية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية كذلك تعزيز الانتماء الوطني لديهم.

من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال الصيانة بالمدن الجامعية  بكفر سعد ببنها يرافقه الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية وذلك فى إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

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جامعة بنها نائب رئيس جامعة بنها شئون التعليم والطلاب كلية التربية الرياضية

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