القائم بعمل رئيس جامعة بنها يناقش الخطة الاستثمارية وأعمال الصيانة استعدادا للعام الدراسى الجديد

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2023 / 2024 .

جاء ذلك بحضور شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة ، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ومسئولى التخطيط والإدارة الهندسية.



واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي خلال الاجتماع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي ، والتعرف على معدلات الإنجاز وخطط العمل للعديد من المشروعات الإنشائية التي تنفذها الجامعة.



ووجه القائم بعمل رئيس الجامعة بأهمية زيادة سرعة تنفيذ الأعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من استثمارات الدولة المدرجة بالخطة الاستثمارية للجامعة.



كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة بكافة منشآت كليات وقطاعات الجامعة ، وذلك فى إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، موجها الإدارة الهندسية بمتابعة أعمال تنفيذ خطة الصيانة والإنتهاء منها بوقت كافى.



وأكد القائم بعمل رئيس الجامعة خلال الاجتماع بالمرور والتأكد من اشتراطات الحماية المدنية والحريق و أحمال الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لمراجعة أجهزة الإطفاء والتأكد من عملها.