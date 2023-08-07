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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات ببنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام خاصة في الشوارع الحيوية والميادين واسفل الكباري.

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جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية واستمرت للساعات الأولى من صباح اليوم  بمدينة بنها بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا وعزبة السوق لتطهير شوارع مدينة بنها من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.


وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات والتأكد من صلاحية منتجاتها وخلال الحملة تم تحرير 25 محضر إشغال طريق.


وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

القليوبية محافظ القليوبية الميادين الشوارع الحيوية الإجراءات القانونية

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