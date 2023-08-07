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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 مشروبات تحارب الجفاف أثناء الموجة الحارة.. الأخير مفاجأة

مشروبات
مشروبات

تعاني البلاد حاليًا من موجة حرشديدة، تسببت في الجفاف والعديد من الأمراض الأخرى بين الناس، مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة .

ومما لا شك أن الماء هو أحد المكونات الأساسية لوجود الإنسان ولا يستطيع الإنسان العيش بدونه ، ولكن هناك بعض المشروبات التي تلعب دور الماء في مكافحة الجفاف أثناء موجات الحر، سنقدمها لكم من خلال موقع صدى البلد .onlymyhealth وفقًا لما ذكره موقع

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الحليب:
يحتوي الحليب علي العديد من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والصوديوم التي تساعد جسم الإنسان علي الأحتفاظ بالسوائل أثناء الموجة الحارة.

ماء جوز الهند:
يحتوي ماء جوز الهند على نسبة 94% من الماء ونسبة قليلة جدًا من الدهون كما يحتوي علي نسبة عالية من البوتاسيوم والبروتينات، والمغنسيوم بالإضافة إلى الكالسيوم والصوديوم، مما يساعد الجسم علي ترطيبه لفترة أطول مقارنةً بالأشخاص الأخرين.

عصير الموز الفريش :
يحتوي عصير الموز الفريش علي مزيج من الماء و البوتاسيوم والذي يعمل علي تخفيف الجفاف أثناء الموجه الحارة.

ماء الشعير:
يحتوي الشعير علي العديد من العناصر الغذائية المفقودة من جسم الإنسان أثناء الموجه الحاره ، مثل فيتامين ب والحديد والكالسيوم والمغنسيوم والأحماض الأمينية، كما يساعد أيضاً علي ترطيب الجسم في فصل الصيف.

التزاتزيكي :
هذا صوص يوناني الأصل يحتوي علي الزبادي والخيار، حيث يحتوي الزبادي على 85 % من الماء  والعديد من الفوائد مثل الحليب، ويحتوي الخيار علي90 % من الماء و مضادات الأكسدة كالفلافونويد وفيتامين ج الذي يساعد علي مكافة اضرار الإجهاد التأكسدي الناتج عن فقد الجسم للكثير من الماء.

الحر المشروبات الحليب ماء جوز الهند الشعير

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