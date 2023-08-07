ضمن سلسلة أرواح في المدينة.. سينما الهناجر تستضيف "قاهرة إسماعيل المفتش" غدا

تستضيف قاعة سينما الهناجر بدار الأوبرا، مساء غد الثلاثاء، اللقاء السادس عشر من سلسلة "أرواح في المدينة" والتي تقام بالتعاون بين بيت المعمار المصري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ومشروع "القاهرة عنواني"، وتقام هذا الشهر بعنوان "قاهرة إسماعيل المفتش".

ويناقش اللقاء قصة الصديق المعاون الذي تحول إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة وانتهت حياته بمأساة، وإسماعيل المفتش هو وزير المالية في زمن الخديوي إسماعيل، والرجل الذي تحول من موظف في خدمة الخديوي إلى شريك في الحكم ثم صارت قصته عبرة، كما يتناول شخصية المفتش التي جسدها الفنان الكبير أسامة عباس في مسلسل "بوابة الحلواني".

يذكر أن سلسلة أرواح في المدينة أطلقها قبل عام مشروع "القاهرة عنواني" بالتعاون مع بيت المعمار المصري وتستضيفها سينما الهناجر التابعين لقطاع الصندوق.