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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفع بكل الاحتياطيات..الكشف عن كارثة تعصف بـ الجيش الأوكراني بسبب معركة زابوريجيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المحلل العسكري البريطاني، شون بيل، اليوم الإثنين، إن الجيش الأوكراني ألقى باحتياطياته في المعركة في زابوريجيا، لكنه فقد السيطرة في الجزء الشمالي الغربي من نهر دونباس.

وحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال بيل: "زابوريجيا هي المكان الذي ركزت فيه القوات المسلحة الأوكرانية جهودها الرئيسية في الوقت الحالي، ولكن حتى هناك من الصعب عليهم إحراز تقدم”.

وأضاف: “تمثل حقول الألغام عقبة كبيرة. لقد ألقوا الاحتياطيات الرئيسية هناك، لكن هذا لم يساعد في ذلك. تحقيق النتائج. بالنسبة لهم، فإن الوضع هناك الآن صعب للغاية”.

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وأشار بيل إلى أن الجيش الأوكراني فقد السيطرة على عدة مستوطنات في الجزء الشمالي الغربي من دونباس.

وأضاف أنه القوات المسلحة الأوكرانية هُزمت بالقرب من باخموت.

الجيش الأوكراني دونباس زابوريجيا أوكرانيا

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