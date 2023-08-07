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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انتظروا عقوبتكم.. أحمد عمر هاشم ينفي خبر وفاته ويتوعد مروجي الشائعة

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

نفى الدكتور أحمد عمر هاشم، شائعة وفاته، التي تداولها رواد السوشيال ميديا، بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

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وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، في منشور عبر صفحته الرسمية، على فيس بوك، إنه من أكبر علماء الأمة العربية والإسلامية وهو عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق وله أكثر من 120 مؤلفا من أكبر مؤلفات الإسلام آخرها شرح صحيح البخارى 16 مجلدا  كل مجلد 600 صفحة وكان سلفنا الصالح إذا شرح أحدهم كتابا مثل هذا لقب بالإمامة كالإمام ابن حجر والإمام النووى وغيرهما فهل يليق أن نتناول بالشائعات الكاذبة مثل هذه الشخصية العالمية بمثل هذه المفتريات التى أشاعها بعض المواقع وادعت زوراً وبهتاناً أنه قد فارق الحياة فى مصلحة من هذه البلبلة.

الدكتور أحمد عمر هاشم

ونشرت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم: إن إدارة الصفحة تغيض بأصحاب الضمائر الشريفة والذمم النظيفة أن تسد الأبواب فى وجوه الكذابين من أصحاب هذه المواقع لأن الرسول صلى الله علية وسلم عندما سئل أيكون المسلم كذابا قال لا ، معنى هذا أنهم غير مسلمين وهؤلاء قد جربنا عليهم الكذب مرات ومرات.


ودعت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم، هؤلاء المروجين للشائعات، بالحكمة والموعظة الحسنة بأن توبوا إلى الله وارجعوا إليه فإن أمامكم يوما قريباً ستحاسبون فية على ذلك وانتظروا عقوبتكم فى الدنيا قبل الأخرة ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
 

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