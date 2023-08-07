بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم |فيديو

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تفاصيل الحالية الصحية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى العملية".

وأشار الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "نستمد من الدكتور أحمد عمر هاشم الطاقة الإيجابية"، موضحا: "هناك شائعات كاذبة تستهدف الدكتور أحمد عمر هاشم".

وأوضح الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "لا قيمة للشائعات الكاذبة التي تستهدف الدكتور أحمد عمر هاشم"، لافتا: "الدكتور أحمد عمر هاشم بخير وبصحة جيدة، وأجرى العملية وصحته جيدة، وتحدثت معه بعد العملية وهو بصحة وعافية ويداوم على ذكر الله".

وتابع الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "الدكتور أحمد عمر هاشم حرص على الصلاة فور خروجه من العمليات وذهابه لغرفته بالمستشفى، سيخرج هلال يومين من المستشفى".

وعن الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رد فعل الدكتور أحمد عمر هاشم على شائعة وفاته، قال: "الدكتور أحمد عمر هاشم ضحك فور سماعه للشائعات الكاذبة عن وفاته".