أحمد عمر هاشم .. موسوعة الحديث التي لم تسلم من الشائعات

تصدر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الجامعة الأسبق بالأزهر الشريف، محركات التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تزامناً مع إجرائه عملية جراحية صباح اليوم الاثنين، والتي كشف موقع صدى البلد منذ قليل تفاصيل نجاحها ومثوله للإفاقة.

من هو أحمد عمر هاشم ؟

الدكتور أحمد عمر هاشم، من مواليد قرية بني عامر التابعة لمحافظة الشرقية، وهو أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر، واشتهر بحب الخطابة، وكان أول صعوده على المنبر في سن 11 عاما، وبدأ رحلته في كلية أصول الدين جامعة الأزهر عام 1961 وبعدها بـ 6 سنوات حصل على الإجازة العالمية، صدر قرار تعيينه معيدًا بقسم الحديث في كلية أصول الدين.

واصل “هاشم” مسيرته العلمية بالحصول على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، ثم حصل على الدكتوراه في نفس تخصصه، وأصبح أستاذ الحديث وعلومه عام 1983، ثم عُين عميدًا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 1987، حتى أصبح في 1995 رئيسا لجامعة الأزهر، ثم أصبح عوضا هيئة كبار علماء الأزهر الشريف.

حرص والده على تعليمه وتدينه خدمة لكتاب الله وسنة نبيه، يقول عن ذلك: "حرص أبي على تربيتنا وتعليمنا دينيًا، ونذرني، رحمه الله، لخدمة كتاب الله وسنة نبيه، وعند حصولي على الثانوية بمجموع كبير يمكنني من الالتحاق بأي كلية، أصر والدي على أن التحق بكلية أصول الدين".

شغل أحمد عمر هاشم عضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئاسة لجنة البرامج الدينية بالتليفزيون المصري، وعضوية مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، واتحاد الكتاب، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للجامعات، ورئاسة المركز العام لجمعيات الشبان المسلمين العالمية.

وله مشاركات نيابية رصينة وموفقة في البرلمان المصري بغرفتيه، ومشاركات في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية في دول كثيرة منها: (السودان - المملكة العربية السعودية - الجزائر - المغرب - ماليزيا - باكستان - الإمارات العربية المتحدة - الكويت - الأردن - العراق - المانيا - الولايات المتحدة الأمريكية - بلجيكا - إيطاليا - فرنسا .. وغيرها).

وللعلامة الجليل مكانة حديثية مرموقة في أنحاء العالم كافة، ومؤلفات متميزة في علم الحديث وغيره من فروع العلوم الإسلامية، منها: (الإسلام وبناء الشخصية - من هدي السنة النبوية - الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة والرد على منكريها - الإسلام والشباب - قصص السنة - القرآن وليلة القدر - التضامن في مواجهة التحديات).

كما أنه له موسوعة معاصرة فى علم الحديث، تعد أول موسوعة لشرح الأحاديث الصحيحة، وترتيبها ترتيبًا موضوعيًّا، وتبويبها تبويبًا فقهيًّا.

عُرف الدكتور أحمد عمر هاشم بالخطب المنبرية الرنانة وقصائده الكثيرة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فعادة ما يبكي على المنبر وهو يتحدث ويروي قصص الهجرة والغزوات، واشتهر برؤيته المنامية لسيد الخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول في ذلك إنه رأى النبي في المنام أكثر من مرة منها "بشارة عجيبة". كما عرفه بدفاعه عن النبي ضد حملات الإساءة التي طالته.

وقد حصل العلامة المحدث د. أحمد عمر هاشم على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1992م، وتقلد وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ تقديرًا لدوره الدعوي الرائد، ومكانته العلمية والثقافية العظيمة في مصر والعالم كله.

الحالة الصحية مستقرة

عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحد المقربين من الدكتور أحمد عمر هاشم أكد أن الدكتور أحمد عمر هاشم بخير وبصحة جيدة، ومثله مثله العديد من العلماء دائم في عباداته وورده وقراءته.

وأشار هندي في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى عملية جراحية ناجحة صباح اليوم الإثنين، موضحاً أنه خرج من العمليات بسلام ودخل مرحلة الإفاقة التي تلت العمليات الجراحية.

وشدد على أن الدكتور أحمد عمر هاشم من المقرر أن يخرج من المستشفى في وقت قريب وذلك بعد استشارة الفريق الطبي المعالج له وفق حالته الصحية التي تسمح بذلك.

وخلال تصريحات تلفزيونية استنكر هندي الشائعات المشبوهة عن الدكتور أحمد عمر هاشم والتي تثير البلبلة حول وفاته: "هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات"، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عمر في صحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي.

وأضاف: "الدكتور أحمد عمر هاشم حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا"، متابعاً: "فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس أنه لابد أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحري الصدق".

فيما كشف وليد الديب، مدير مكتب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

وقال وليد الديب في تصريحات له، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، وكان يجري بعض الفحوصات الطبية فقط، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا غير صحيح.