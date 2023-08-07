الفضالي يزور أحمد عمر هاشم للاطمئنان على صحته.. ويؤكد: حالته جيدة

زار المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الاستقلال ورئيس هيئة الشبان العالمية صباح اليوم الأثنين الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمقر إقامته ، وقام بالإطمئنان على صحته ووجه له الدعاء بتمام الصحة والعافية.

وكانت زيارة المستشار أحمد الفضالى للدكتور أحمد عمر هاشم للإطئمنان على صحته بعد أن تداول بعض الأشخاص شائعة حول وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

وطمأن المستشار أحمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى ورئيس تيار الإستقلال ورئيس هيئة الشبان العالمية كل أبناء مصر المخلصين بأن العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم إمام السنة والمسلمين بحالة جيدة ، ويطمئن كل محبيه على مستوى مصر والعالم العربى والإسلامى.