حالته مستقرة.. إجراء عملية جراحية ناجحة لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس الجامعة الأسبق، واحدا من أهم الشخصيات المعنية بعلم الحديث والسنة في العصر الحديث، وقد أثارت الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأنه حالة من القلق والخوف إلا أنها سرعان ما زالت من قبل مصادر وثيقة الصلة ومقربة منه، بعد أن أكدت سلامته وأنه سيجري عملية جراحية اليوم الاثنين.

تطورات الحالة الصحية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأحد المقربين من الدكتور أحمد عمر هاشم أكد أن الدكتور أحمد عمر هاشم بخير وبصحة جيدة، ومثله مثله العديد من العلماء دائم في عباداته وورده وقراءته.

وأشار هندي في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى عملية جراحية ناجحة صباح اليوم الإثنين، موضحاً أنه خرج من العمليات بسلام ودخل مرحلة الإفاقة التي تلت العمليات الجراحية.

وشدد على أن الدكتور أحمد عمر هاشم من المقرر أن يخرج من المستشفى في وقت قريب وذلك بعد استشارة الفريق الطبي المعالج له وفق حالته الصحية التي تسمح بذلك.

رسائل طمئنة عن الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

بدوره نشر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ورجال الدعوة الإسلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك دعواتهم ورسائل طمأنة لمحبي الدكتور أحمد عمر هاشم، وكتب وزير الأوقاف على صورة للدكتور أحمد عمر هاشم: "نسأل الله عز وجل لفضيلته تمام الصحة والعافية اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما".

من جانبه كشف وليد الديب، مدير مكتب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

وقال وليد الديب في تصريحات له، إن الدكتور أحمد عمر هاشم بصحة جيدة، وكان يجري بعض الفحوصات الطبية فقط، مؤكدا أن ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا غير صحيح.

وعلق الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

كما قال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عبدالغني هندي، خلال تصريحات تلفزيونية: "هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات"، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عمر في صحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي.

وأضاف: "الدكتور أحمد عمر هاشم حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا"، متابعا: "فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس أنه لابد أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحري الصدق".