بعد شائعة وفاته..عبدالغني هندي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

كشف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تفاصيل الحالية الصحية لـ أحمد عمر هاشم، قائلا: أحمد عمر هاشم بخير، وكل ما انتشر عن وفاته شائعات غير صحيحة..لا أعرف سبب نشر مثل هذه الأمور، دون مراعاه حالة الأشخاص.

وأضاف “عبدالغني هندي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، سيجري عملية جراحية غدا وهو بصحة جيدة، وتركته يصلي ويقرأ في أحد الكتب التيقام بتأليفها.. وهو في تمام تركيزه وصحته، مناشدا المواطنين بتحري الدقة في نشر الأخبار، وعدم الانثياق وراء الشائعات.



واسترسل: هذه المرة العاشرة التي تخرج شائعات بوفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، وبعضها صدر وهو في تمام عافيته، لكن عندما تنتشر شائعة الوفاة تؤثر على حالته وهو يجري فحوصات للخضوع للعملية، وتؤثر على محبيه.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يولي العلماء اهتماما كبيرا، والشيخ أحمد عمر هاشم يحظى بحب خاص من الرئيس السيسي