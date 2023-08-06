بعد شائعة وفاته.. مفاجأة بشأن الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. فيديو

نفي الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم.

وقال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هذه الشائعة تكررت أكثر من 10 مرات"، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عمر في صحة جيدة ويجري بعض الفحوصات الطبيعية نظرا لسنه ووضعه الصحي.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الدكتور أحمد عمر هاشم حالته الصحية بالنسبة لوضعه الصحي طبيعية جدا"، متابعا: "فوجئنا بسيل من نشر الأخبار الكاذبة، وأقول للناس أنه لابد أن تتقي الله فيما تنشر وأن تتحري الصدق".

وأكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن "الدكتور أحمد عمر هاشم بخير وبصحة جيدة، ومثله مثله العديد من العلماء دائم في عباداته وورده وقراءته".