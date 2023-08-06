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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد أن اختصها بآخر حوار له عبر برنامجها "بالخط العريض"

إيمان أبو طالب: أحمد عمر هاشم بخير.. ويخضع لعملية جراحية غدا |تفاصيل

أكدت الإعلامية إيمان أبو طالب مقدمة برنامج "بالخط العريض" على شاشة قناة الحياة أن الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بخير ولا صحة لشائعات وفاته. 

وكتبت إيمان أبو طالب عبر صفحتها على الفيس بوك قائلة : حفظ الله العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم ..  نحن نحبك ونقدرك ونجلك إمامنا الغالي صاحب القلب المليء بالمحبة والتسامح والرحمة والخير للجميع، ادامك ربي نعمة غالية في حياتنا وحياة كل من تحب. 

واضافت إيمان أبو طالب : "غدًا يخضع فضيلته لعملية جراحية مرتب لها منذ ثلاثة اشهر دعواتكم".

كانت الإعلامية إيمان أبو طالب أجرت حوارا تليفزيونيا في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة الجمعة الماضي مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم وهو الحوار الاخير الذي أجراه فضيلة الشيخ مع وسيلة إعلامية. 

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم خلال اللقاء ان الحجاب فرض وان الطلاق الشفهي يقع وان ابن تيمية لا علاقة له بالارهاب وانه لقب بشيخ الإسلام وانه من أكثر المدافعين عن الإسلام. 

كما أكد هاشم أيضا خلال اللقاء أن من ينكر الإسراء والمعراج لا يعرف الكتاب والسنة ومن يهاجم الأزهر عدو او جاهل ، كما أكد فضيلته ان راس الحسين وجسد السيدة زينب موجودان في مصر وان الصوفية جزء من الإسلام مشيرا إلى انه كان صديقا للشيخ محمد متولي الشعراوي. 

وكشف الدكتور أحمد عمر هاشم عن هواياته خلال اللقاء حيث أشار إلى انه مارس كرة القدم في الابتدائية والمصارعة في الاعدادية وانه يستمع إلى الدراما التليفزيونية وكان متابع جيد لمسلسل ابو حنيفة الذي أتقن دوره الفنان محمود ياسين. 

احمد عمر هاشم بالخط العريض إيمان أبو طالب الحياة شائعات توك شو

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