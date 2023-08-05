أحمد عمر هاشم: الحجاب فرض والطلاق الشفهي يقع.. الصوفية جزء من الإسلام.. ويدافع عن ابن تيمية نافيا علاقته بالإرهاب

حل الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، ضيفا على، الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، وتحدث عن ابن تيمية، وحكم الحجاب والطلاق الشفهي، ومكان وجود رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

أين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب



حسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، الجدل الدائر حول مكان دفن رأس الحسين وجسد السيدة زينب.



وقال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة، أن رأس الحسين وجسد السيدة زينب مدفونان في مصر.



وكشف هاشم عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.



كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.



وخلال اللقاء جاوب د. أحمد عمر هاشم على السؤال الأصعب وهو كيف تصنع الفتوى في مصر، كما تطرق إلى مصطلح العارفين بالله محددا شروط أن تكون ولي من أولياء الله.

يدافع عن ابن تيمية



دافع الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر عضو هيئة كبار العلماء، عن ابن تيمية نافيا ما يتردد حول إصداره عدد من الفتاوى التي تدعو إلى الإرهاب.

وقال هاشم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن ابن تيمية لُقب بشيخ الإسلام وهو من أكثر المدافعين عن الإسلام وإن كانت بعض فتاويه متشددة فهذا كان لصالح الإسلام.



كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.



مارست كرة القدم والمصارعة

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه كان يمارس الرياضة في الصغر خاصة في مرحلة الابتدائية والثانوية العامة.

أوضح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه لعب كرة القدم خاصة في المرحلة الابتدائية أما في مرحلة الثانوية العامة فكان يمارس لعبة المصارعة.

كشف هاشم عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أنه يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

كما رد على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.



الحجاب فرض.. والطلاق الشفهي يقع



حسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الجدل الدائر حول وقوع الطلاق الشفهي وكون الحجاب فريضة أم لا.



وقال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة بأن الطلاق الشفهي يقع، فبمجرد أن يقول الزوج لزوجته انت طالق هنا يكون وقع يمين الطلاق.



وأضاف أبوطالب: فيما يخص الحجاب، فقال هاشم خلال اللقاء بأن الحجاب فرض على كل مسلمة واستدل بالآية الكريمة اليت تقول "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".



كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.

الاسراء والمعراج

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو رئيس جامعة الازهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ان من يشكك في ثوابت الدين مثل الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة.

أوضح هاشم خلال لقائه مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض بأن عقوبة حد الردة في الإسلام هي القتل، كما وجه رسالة الى المصريين خلال اللقاء قائلا " لا تقنطوا من رحمة الله".



ندد هاشم بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد، أن حرق المصحف جريمة نكراء تستوجب المحاسبة.





الشعراوي كان صديقي



قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه كانت تربطه صداقة شديدة مع الشيخ الشعراوي، موضحا أن من يهاجم الشيخ الشعراوي؛ أقول له إن الشعراوي جاء بنتائج وثمرات لم يستخرجها أحد من قبله.

وأضاف هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها “بالخط العريض”، على شاشة “الحياة”، أن الله يرسل إلى هذه الأمة كل 100 عام من يجدد إسلامها وإيمانها.

ودافع عضو هيئة كبار العلماء عن الأزهر، خلال اللقاء، قائلا: من يهاجم الأزهر إما عدو أو جاهل، فالأزهر حمى الإسلام، ومصر لم تتأثر بالاستعمار؛ بسبب وجود الأزهر الشريف، ومن لم يزر مصر لم يعرف عزة الإسلام.

وأشار إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر، كان في زيارة لإحدى الدول الإفريقية، وفوجئ بمجرد استقلال سيارته في هذه الدولة؛ أن أهلها يرفعون سيارته على أعناقهم، وعندما سألهم لماذا فعلتم هذا؟؛ أجابوا بأنهم لا يفعلون ذلك مع أي رئيس، إلا هو؛ لأنه من بلد الأزهر.



الصوفية جزء من الإسلام

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء أن الصوفية تقوم على 3 أركان هامة أولها هي الايمان بأركان الإسلام الخمسة وثانيها الايمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه وثالثها هو الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه.



أضاف هاشم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن الصوفية هي جزء من الإسلام وهي سنة عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى أن لفظ العارفين بالله يطلق على أولياء الله الصالحين، وأن مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

