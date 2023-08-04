د.أحمد عمر هاشم: من يشكك في الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو رئيس جامعة الازهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء ان من يشكك في ثوابت الدين مثل الاسراء والمعراج لا يؤمن بالكتاب والسنة.

أوضح هاشم خلال لقائه مع الإعلامية ايمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض بأن عقوبة حد الردة في الإسلام هي القتل، كما وجه رسالة الى المصريين خلال اللقاء قائلا " لا تقنطوا من رحمة الله".



ندد هاشم بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد، أن حرق المصحف جريمة نكراء تستوجب المحاسبة.

وكشف هاشم عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.

