أحمد عمر هاشم يُنهي الخلاف: الحجاب فرض.. والطلاق الشفهي يقع

حسم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الجدل الدائر حول وقوع الطلاق الشفهي وكون الحجاب فريضة أم لا.



وقال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة بأن الطلاق الشفهي يقع، فبمجرد أن يقول الزوج لزوجته انت طالق هنا يكون وقع يمين الطلاق.



وأضاف أبوطالب: فيما يخص الحجاب، فقال هاشم خلال اللقاء بأن الحجاب فرض على كل مسلمة واستدل بالآية الكريمة اليت تقول "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".

وكشف هاشم عن هواياته قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية وكان آخرها مسلسل أبوحنيفة الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.



ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى د. احمد عمر هاشم أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري إلى العديد من المناطق الخلافية كالحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.



كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.



وخلال اللقاء جاوب د. أحمد عمر هاشم على السؤال الأصعب وهو كيف تصنع الفتوى في مصر، كما تطرق إلى مصطح العارفين بالله محددا شروط أن تكون ولي من أولياء الله.



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

