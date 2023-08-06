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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحمد عمر هاشم لـ صدى البلد: خبر وفاتي شائعة.. وأنا بصحة جيدة

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

نفى الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن خبر وفاته.

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وقال أحمد عمر هاشم ، لصدى البلد ، إنه بصحة جيدة ، وأن الأخبار المنشورة عن وفاته لا أساس لها من الصحة.

وأضاف ، أحمد عمر هاشم ، أنه كان في المستشفى أمس ، لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية ، منوها أنه الشيخ محمد حسان ، زاره في المستشفى للاطمئنان عليه.

وناشد الدكتور أحمد عمر هاشم ، من يتداولون خبر وفاته ، أن يكفوا عن ترديد الشائعات ولا يتداولون أخبارا لا مصدر لصحتها.

وعكة صحية

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، قد توجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لسرعة تدخل فضيلته وتواصله مع الجهات المسئولة داخل مصر، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ الإمام الطيب، وأن يوفقه دائما للوقوف بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

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