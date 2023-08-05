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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشيخ محمد حسان يطمئن على صحة الدكتور أحمد عمر هاشم في المستشفى.. صور

الشيخ محمد حسان يزور
الشيخ محمد حسان يزور الدكتور أحمد عمر هاشم

زار الشيخ محمد حسان، برفقة شقيقه الدكتور محمود حسان، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم ، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته.

 

وحضر الشيخ محمد حسان، إلى المستشفى الذي يتلقى فيها الدكتور أحمد عمر هاشم ، العلاج ، للاطمئنان على صحته ، حيث يحرص الدكتور أحمد عمر هاشم ، على إجراء الفحوصات الدورية على صحته ، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

كان الدكتور أحمد عمر هاشم، قد توجه بخالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، لسرعة تدخل فضيلته وتواصله مع الجهات المسئولة داخل مصر، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، داعيا المولى- عز وجل- أن يحفظ الإمام الطيب، وأن يوفقه دائما للوقوف بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر؛ حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

 

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الشيخ محمد حسان احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الازهر الشريف العلاج الفحوصات الدورية

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