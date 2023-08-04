أحمد عمر هاشم: من يهاجم الأزهر عدو أو جاهل.. والشعراوي كان صديقي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه كانت تربطه صداقة شديدة مع الشيخ الشعراوي، موضحا أن من يهاجم الشيخ الشعراوي؛ أقول له إن الشعراوي جاء بنتائج وثمرات لم يستخرجها أحد من قبله.

وأضاف هاشم، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها “بالخط العريض”، على شاشة “الحياة”، أن الله يرسل إلى هذه الأمة كل 100 عام من يجدد إسلامها وإيمانها.

ودافع عضو هيئة كبار العلماء عن الأزهر، خلال اللقاء، قائلا: من يهاجم الأزهر إما عدو أو جاهل، فالأزهر حمى الإسلام، ومصر لم تتأثر بالاستعمار؛ بسبب وجود الأزهر الشريف، ومن لم يزر مصر لم يعرف عزة الإسلام.

وأشار إلى أن الرئيس جمال عبد الناصر، كان في زيارة لإحدى الدول الإفريقية، وفوجئ بمجرد استقلال سيارته في هذه الدولة؛ أن أهلها يرفعون سيارته على أعناقهم، وعندما سألهم لماذا فعلتم هذا؟؛ أجابوا بأنهم لا يفعلون ذلك مع أي رئيس، إلا هو؛ لأنه من بلد الأزهر.

وكشف هاشم عن هواياته، قائلا: كتبت قصة قصيرة في عمر الـ 11 عاما، كما أكد أن يستمع إلى التليفزيون والسينما وبالأخص المسلسلات والأفلام الدينية، وكان آخرها مسلسل أبو حنيفة، الذي أتقنه الفنان الراحل محمود يس.

ولأول مرة خلال اللقاء، ألقى الدكتور أحمد عمر هاشم، أبياتا من الشعر، كما تطرق خلال اللقاء الحصري، إلى العديد من المناطق الخلافية، كالحجاب، والطلاق الشفهي، وأين توجد رأس الحسين وجسد السيدة زينب.

كما رد فضيلته على الاتهامات المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وكشف أركان الصوفية، منددا بجريمة حرق المصحف الشريف في السويد.

وخلال اللقاء، جاوب أحمد عمر هاشم، على السؤال الأصعب، وهو كيف تصنع الفتوى في مصر، كما تطرق إلى مصطلح “العارفين بالله”، محددا شروط أن تكون وليَّا من أولياء الله.

يذكر أن برنامج “بالخط العريض”، يذاع على شاشة “الحياة”، في يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

