سرق سيارة وجعلها مخزنا للهيروين.. سقوط عاطل في قبضة الأمن بالمعادي

أمرت، جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لحيازته مخدر الهيروين، وسرقة سيارة في المعادي.

واعترف المتهم، بحيازته لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل إجراءات الوصول مع عملائه.

الهيروين في العربية



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وكمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.