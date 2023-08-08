بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

أكد طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية أن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحاول كسب الوقت قبل سداد غرامة نادي الزمالك والتي وصلت إلى 2.5 مليون دولار.

وقال طلال عبداللطيف خبير اللوائح الرياضية عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما لا يعلمه البعض أنه من الوارد تأجيل عقوبة محمود كهربا لاعب فريق الأهلي مرة أخرى بعد الحصول على مهلة لمدة شهرين لسداد الغرامة لصالح نادي الزمالك".

وتابع: "من وجهة نظري أن هناك بعض اللوائح والقوانين الرياضية تحتاج إلى تعديل في الفترة القادمة وتصحيح بعض المفاهيم ".

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، منح محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مهلة جديدة لسداد غرامة نادي الزمالك.

ومنحت لجنة الانضباط كهربا مهلة لمدة شهرين من أجل سداد غرامة الزمالك، وكذلك سداد فوائد التأخير على المبلغ المستحق للقلعة البيضاء.

وحصل كهربا على أكثر من مهلة لسداد غرامة الزمالك، آخرها كان ينتهي في 3 أغسطس الجاري.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على كهربا قدرها مليوني دولار لصالح نادي الزمالك.

يذكر أن كهربا كان قد تعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر، انتهت في 11 يناير الماضي ليعود للعب بشكل مؤقت.