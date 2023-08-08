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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كان موجود عشاني.. مرتضى منصور يعلق على رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي

صدى البلد

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على قرار إدارة النادي الأهلي برحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأول.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك "سيد عبد الحفيظ مشي عشان خلاص دوره خلص، بيبو كان سايبه يرد عليا، ولما أنا مشيت؛ مشوه".

وأضاف مرتضي أن غرف ملابس الأهلي شهدت كوارث خلال وجود سيد عبد الحفيظ كمدير للكرة، ولكن إدارة الأهلي تركته فقط؛ ليقوم بالرد عليّ.

وأوضح مرتضى، أنه في حالة عودته لرئاسة نادي الزمالك؛ سيتخذ الخطيب قرارا بعودة سيد عبد الحفيظ للفريق؛ لأن وجوده داخل الأهلي، مرتبط بتواجدي في الزمالك فقط.

وتابع مرتضي: “فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة عشان أقولهم استقيلوا، لأ، اجتماع النهارده عشان أقولكم إوعَى حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول”.

وأضاف: “المجلس مستمر لحد نهاية مدته، واللي هينط من المركب؛ هو الخسران”.

وأكمل حديثه: “المجلس لن يرحل، ولن يُحل، وسيكمل باقي مدته كاملة، وعلى الجميع أن يساندوهم؛ لحل أزمات الفريق”.

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