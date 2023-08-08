آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

يعتبر استخدام علاج الإنفلونزا للحامل أمر غير محبذ، لذا فإن الطرق الطبيعية والتي قد تستغرق وقتا يمكن ان تساعد في شفائها بطريقة آمنة وفعالة.

علاج الانفلونزا للحامل

وقبل استخدام الأدوية، يجب ان تحاول الحامل علاج الانفلونزا والسعال عن طريق الحصول على راحة كافية، والإكثار من السوائل، خصوصاً المشروبات الساخنة لتخفيف التهاب الحلق وتناول حساء الدجاج الذي يخفف احتقان الأنف، والإكثار من الأكل الصحي بشكل عام.

وفقاً لمعظم أطباء النسائية والتوليد، من الأفضل أن يتم تجنب علاج الانفلونزا للحامل بالادوية خلال أول 12 أسبوعا من الحمل، وذلك لأن هذه الفترة هي فترة حرجة لنمو أعضاء طفلكِ الحيوية، وينصح الأطباء بتوخي الحذر بعد الأسبوع الثامن والعشرين.

علاج الانفلونزا للحامل

وهناك عدة أدوية تعتبر آمنة للاستعمال بعد الأسبوع الثاني عشر في علاج الإنفلونزا للحامل، ومن بينها ما يلي :

_ الاستخدام الموضعي لمشتقات المنثول على الصدر

_ أقراص المص للحلق (Lozenges)

_ الأسيتامينوفين أو الباراسيتامول (Acetaminophen) لخفض الحرارة وتسكين آلام الجسد

_ مسكن (مثبط) السعال ديكستروميثورفان (Dextromethorphan)

_ طارد البلغم (مقشع)

_ كربونات الكالسيوم للحموضة، الغثيان واضطراب المعدة.