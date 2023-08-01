للأطفال والرضع والحامل.. طرق فعالة لعلاج الإنفلونزا في البيت

يقتصر علاج الإنفلونزا عادةً على الراحة وتناول الكثير من السوائل، لكن في حال العدوى الشديدة أو زيادة مخاطر الإصابة بالمضاعفات، فقد يصف الطبيب دواءً مضادًا للفيروسات لعلاج الإنفلونزا.

ومن هذه الأدوية لعلاج الإنفلونزا أوسيلتاميفير (Tamiflu) وزاناميفير (Relenza) وبيراميفير (Rapivab) وبالوكسافير (Xofluza)، وقد تقلل هذه الأدوية مدة المرض بمقدار يوم أو نحوه، كما أنها تساعد على منع المضاعفات الخطيرة.

ويؤخذ دواء أوسيلتاميفير هو دواء يؤخذ عن طريق الفم. ويُستنشَق زاناميفير من خلال جهاز مشابه لبخاخ الربو. ولا ينبغي استخدامه من قِبَل أي شخص يعاني من مشاكل تنفسية مزمنة معينة، مثل الربو وأمراض الرئة.

وتشمل الأعراض الجانبية للمضادات الفيروسية الغثيان والقيء، ويمكن تخفيف هذه الآثار الجانبية بأخذ الدواء مع الطعام.

علاج الانفلونزا للحامل



علاج الانفلونزا للحامل

ويعتبر إستخدام علاج الإنفلونزا للحامل أمر غير محبذ، لذا فإن الطرق الطبيعية والتي قد تستغرق وقتا يمكن ان تساعد في شفائها بطريقة آمنة وفعالة.

وقبل استخدام الأدوية، يجب ان تحاول الحامل علاج الانفلونزا والسعال عن طريق الحصول على راحة كافية، والإكثار من السوائل، خصوصاً المشروبات الساخنة لتخفيف التهاب الحلق وتناول حساء الدجاج الذي يخفف احتقان الأنف، والإكثار من الأكل الصحي بشكل عام.

وفقاً لمعظم أطباء النسائية والتوليد، من الأفضل أن يتم تجنب علاج الانفلونزا للحامل بالادوية خلال أول 12 أسبوع من الحمل، وذلك لأن هذه الفترة هي فترة حرجة لنمو أعضاء طفلكِ الحيوية، وينصح الأطباء بتوخي الحذر بعد الأسبوع الثامن والعشرين.

وهناك عدة أدوية تعتبر آمنة للاستعمال بعد الأسبوع الثاني عشر في علاج الانفلونزا للحامل، ومن بينها ما يلي :

_ الاستخدام الموضعي لمشتقات المنثول على الصدر

_ أقراص المص للحلق (Lozenges)

_ الأسيتامينوفين أو الباراسيتامول (Acetaminophen) لخفض الحرارة وتسكين آلام الجسد

_ مسكن (مثبط) السعال ديكستروميثورفان (Dextromethorphan)

_ طارد البلغم (مقشع)

_ كربونات الكالسيوم للحموضة، الغثيان واضطراب المعدة.

علاج الانفلونزا للاطفال



علاج الانفلونزا للاطفال

ولا يتوفر علاج الانفلزنزا للأطفال، إلا تحت إشراف الطبيب، ويمكن بالعلاجات المنزلية أن تتحسن أغلب حالات الانفلونزا للاطفال دون علاج؛ خلال أسبوع إلى 10 أيام عادةً.

إلا أن السعال قد يستمر أسبوعًا أو أكثر. ولا تفيد المضادَّات الحيوية في علاج الانفلونزا للأطفال، لذا يمكن لبعض التدابير ان تقلل من اعراض الانفلونزا عند الأطفال، ومن بينها :

_ حاول جعل الطفل يحصل على قسط كافي من الراحة، وأنه يشرب كمية كافية من السوائل، ويجب شفط مخاط الأنف والحفاظ على رطوبة الهواء.

وبصورة عامة، يجب تجنُّب إعطاء الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاج الانفلونزا للأطفال، وقد يصف الطبيب الأدوية الخافضة للحمى.

ويمكن استخدام أدوية خفض درجة حرارة الحمى المتاحة دون وصفة طبية إذا كانت الحمى تجعل طفلك يشعر بعدم الراحة. ومع ذلك، فإن هذه الأدوية لا تقضي على الانفلونزا؛ حيث أن الحُمَّى هي جزءٌ من الاستجابة الطبيعية لطفلكَ.

ولعلاج الانفلونزا للأطفال من الحمى أو الألم، يمكنك إعطاء طفلك الأدوية الخافضة للحرارة والمسكنات المتاحة دون وصفة طبية للرضع والأطفال، مثل: الأسيتامينوفين (Tylenol وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil وMotrin وغيرهما). وهي بدائل أكثر أمانًا للأسبرين.

وإذا كان عمر طفلك أقل من 3 أشهر، فتجنب إعطاءه الأسيتامينوفين حتى عرضه على الطبيب؛ حيث يمنع كذلك إعطاء الأيبوبروفين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر أو للأطفال الذين يتقيؤن باستمرار أو المصابين بالجفاف.

وينبغي استخدام هذه الأدوية لأقصر فترة ممكنة، وإذا أعطيت طفلك مسكنًا للألم، فينبغي اتباع تعليمات الجرعات بعناية. والإتصال بالطبيب إذا كانت لديك أسئلة عن الجرعة المناسبة لطفلك.

وتعتبر أدوية الانفلونزا غير آمنة على الأطفال حديثي الولادة والأطفال صغار السن، ولا تعالج أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية السبب الكامن للبرد لدى الأطفال، ولن تؤدي إلى انتهائه في وقت أقرب، وقد تكون خطيرة على طفلك.

وربما تنجم بعض الآثار الجانبية الخطيرة نتيجة تناول أدوية الانفلونزا، ومنها أن الجرعات المفرطة من هذه الأدوية تسبب الوفاة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

ويُنصح بعدم استخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، باستثناء مخفِّضات الحُمَّى ومسكنات الألم، لعلاج الانفلونزا والسعال لدى الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وتجنَّب أيضًا استخدام هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

علاج الانفلونزا للمرضعة



علاج الانفلونزا للمرضعة

ويجب على المرضعة أيضا أن تتجنب تناول العلاجات والأدوية؛ حيث ان هناك قائمة من الأدوية التي ينبغي على الأم المرضعة الحذر من تناولها خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

وقد تنتقل عادة فمركبات الدواء إلى الرضيع من خلال حليب الثدي، لذلك يجب إتباع مجموعة آمنة من النصائح لعلاج الانفلونزا للمرضعة خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

ويمكن أن يكون الهواء الذي تتنفسه المرأة المرضعة حاملًا لمسببات الأمراض، وبالتالي يجب أن تكون الأم حذرة إذا كانت تعاني من الانفلونزا عند إرضاع طفلها، لذا نقدم النصائح الآتية، ومنها:

_ غسل اليدين قبل حمل الطفل باستخدام صابون مطهر، وتطهير اليدين جيدًا للقضاء على أي مسببات للأمراض قبل حمل الطفل أو التعامل مع أغراضه المختلفة.

_ استخدام قناعًا للوجه أثناء الرضاعة الطبيعية؛ حيث يساعد في منع انتقال مسببات الأمراض في الهواء في حال العطس أو السعال أثناء الرضاعة الطبيعية.



_ التقليل من الاتصال الوثيق بالطفل وتجنب إحتضان الطفلك كثيرًا، إلا إذا احتاج إلى اتصال جسدي للطمأنينة.

ويمكن لإستخدام علاجات طبيعية ومنزلية من خلال الإكثار من شرب السوائل لتخفيف وعلاج الانفلونزا للمرضعة، مثل:

_ مرق الدجاج الدافئ

_ الشاي منزوع الكافيين

_ العصائر الطبيعية

_ الماء مع الليمون أو العسل

علاج الانفلونزا عند الرضع



علاج الانفلونزا عند الرضع

ويحتاج علاج الانفلونزا عند الرضع لبعض الصبر، وذلك لأنه لا يفضل علاج الانفلزنزا عند الرضع، إلا تحت إشراف الطبيب، ويمكن بالعلاجات المنزلية أن تتحسن أغلب حالات الانفلونزا للاطفال دون علاج؛ خلال أسبوع إلى 10 أيام عادةً.

وفي أغلب الأحيان، يمكنكِ علاج الانفلونزا عند الرضع في المنزل. ولتوفير أقصى راحة ممكنة لرضيعك، لذا سنقوم بتوضيح طرق طبيعية لعلاج الانفلونزا عند الرضع، وتشمل ما يلي :

_ إعطاء الرضيع الكثير من السوائل؛ حيث أن السوائل مهمة لتجنُّب الجفاف. واللبن الصناعي أو لبن الثدي هما الخيار الأفضل.

_ تشجيع الرضيع على تناوُل كمية السوائل المعتادة؛ فالسوائل الزائدة ليست ضرورية، ةإذا كنتِ تُرضِعين طفلكِ رضاعة طبيعية، فلا تتوقفي عنها، حيث يوفر لبن الأم حماية إضافية من الميكروبات المسبِّبة لنزلة البرد.

_ شفط المخاط من أنف الطفل؛ حيث أن جعل أنف طفلك نظيفة باستخدام الحقنة المطاطية شلاط الأنف.

_ استخدام قطرات محلول ملحي للأنف، وقد يُوصي طبيب الاطفال باستخدام قطرة محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف مخاط الأنف السميك لدى رضيعكِ. ويجب البحث عن هذه القطرة المتاحة دون وصفة طبية في أقرب صيدلية في منطقتكِ، ويتم وضع قطرات المحلول الملحي للأنف، والانتظار فترة قصيرة، ثم نستخدم شفاط الأنف لسحب المخاط.

علاج الانفلونزا في البيت



علاج الانفلونزا في البيت

ويمكن علاج الانفلونزا في البيت بخطوات سهلة وبسيطة وبدون تناول الأدوية؛ حيث يمكن لبعض الخطوات ان تساعد في الوقاية من انتشار الإنفلونزا.

ومن أهم طرق علاج الانفلونزا في البيت هي بالبقاء البقاء في منزلك، وعدم الخروج منه حتى بعد مرور 24 ساعة على زوال الحمي.

ويجب تجنب مخالطة الآخرين عند علاج الانفلونزا في البيت لتجنب إنتشار العدوى، وحتى تشعر بتحسن حالتك الصحية.

ويمكن لإتباع نمط الحياة والعلاجات المنزلية، ان تساهم بشكل كبير في علاج الانفلونزا في البيت، ومن بينها، فقد تساعد التدابير التالية في تخفيف حدة الأعراض :

_ شرب السوائل بكثرة؛ حيث ان اشربِ المياه والعصير والحساء الدافئ للوقاية من الجفاف.

_ ويمكن للراحة والحصول على على قسط كافي من النوم أن يساعد جهازكَ المناعي على مكافحة العدوى.

_ قد تحتاج إلى تغيير مستوى نشاطك، وذلك حسب الأعراض التي تشعر بها.

_ ويمكن لتناول مسكِّنات الألم، مثل : الأسيتامينوفين (Tylenol، وغيره) أو الأيبوبروفين (Advil، وMotrin IB، وغيرهما)، أن يساعدك في التخلُّص من الألم المصاحب للأنفلونزا.