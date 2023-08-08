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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جفاف قياسي.. بيان عاجل من بايدن بشأن حرائق الغابات

جو بايدن
جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية استثمرت مبلغا تاريخيا من الأموال للتعامل مع أسباب حرائق الغابات.

وصرح بايدن في بيان: “مع اشتداد حرائق الغابات في السنوات الأخيرة، وضع المزيد من رجال الإطفاء أنفسهم في طريق الأذى للدفاع عن عائلاتنا ومجتمعاتنا من الحرائق الخارجة عن السيطرة. لهذا السبب استثمرت إدارتي تمويلا تاريخيا لمعالجة الأسباب الكامنة وراء حرائق الغابات، مثل الجفاف القياسي الناجم عن تغير المناخ”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تعازيه لأسر ثلاثة من رجال الإطفاء في كاليفورنيا لقوا حتفهم في تصادم بين طائرتي هليكوبتر أثناء إطفاء الحرائق يوم الأحد.

وتعهد بايدن ببذل كل ما في وسعه لمنع حرائق الغابات في المستقبل.

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في يوليو، أعلنت إدارة بايدن عن استثمار بقيمة 185 مليون دولار لدعم إدارة حرائق الأراضي البرية في جميع أنحاء البلاد ومساعدة مديري الأراضي في التخطيط لأنشطة إدارة حرائق الغابات في السنة المالية 2024.

بايدن جو بايدن حرائق الغابات تغير المناخ

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