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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تستعد لطلب 10 مليارات دولار من الكونجرس لدعم أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

ذكرت صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن خمسة مصادر لم تسمها، إن إدارة بايدن قد تطلب من الكونجرس أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل التكميلي لأوكرانيا والإغاثة المحلية من الكوارث في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة، إن المبلغ والتاريخ الذي سيتم فيه تقديم الطلب إلى الكونجرس لا يزالان قيد المناقشة.

وأضافت أنه “سوف يكون الطلب بمثابة اختبار حاسم لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث يعبر الجمهوريون على نحو متزايد عن عدائهم للتمويل الإضافي”.

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وبشكل عام، أذن الكونجرس بإنفاق أكثر من 110 مليارات دولار حتى الآن على أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات العسكرية المباشرة والدعم الاقتصادي والإنساني ودعم حلفاء الناتو.

أمريكا أوكرانيا الكونجرس

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