كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

يواصل صدى إبراز النماذج المشرفة من كلا من الرجال والسيدات ممن يكافحون دوما من أجل لقمة العيش ومحاولة العيش حياة كريمة.

وقد خطفت رحلة كفاح عامل النظافة رضا عبده قلوب الكثير من رواد السوشيال فهو أب لثلاثة أطفال وفي حديثه مع صدى البلد.

أحلام بسيطة

قال عامل النظافة عبر مقطع الفيديو الذي حصد ملايين المشاهدات ليتم تداوله على نطاق واسع بين رواد السوشيال ميديا :"لدى ولدين وبنت وما زلت أصرف عليهم، مؤكدا أن ابنته تدرس في كلية الطب بالفرقة الثانية وابنه الأكبر هو خريج كلية حقوق ويحمل شهادة الماجستير أما ابنه الأصغر فهو سينتقل للصف الأول الثانوي العام المقبل .

أما عن عمله فقد أشار بايتسامة تحمل علامات الرضا أننه يعمل من السابعة صباحا إلى الساعة التاسعة مساءا أما عن زوجته فأكد أنها ربة منزل .

أما عن أحلامه البسيطة فهي الستر له ولأبنائه وزواج ابنته وانهاء ابنته لدراستها بكلية الطب .