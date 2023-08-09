احذر.. 5 أمراض تصيبك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

نظرًا لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، يجب أن يتخذ الجميع الاحتياطات للوقاية من الأمراض المحتملة التي يمكن أن تنجم عن هذا الطقس الحار، فالتعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض المعروفة باسم فرط الحرارة.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على أبرز الأمراض التي يمكن أن تصيبنا عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، كما تم ذكره في موقع المعاهد الأمريكية للصحة ."NIH"

أمراض بسبب الحرارة

- تقلصات الحرارة

التشنجات العضلية المؤلمة في البطن أو الذراعين أو الساقين هي نتيجة للعمل الشاق أو ممارسة الرياضة، على الرغم من أن درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب تظل عادية عادة أثناء هذه التقلصات، قد تشعر برطوبة الجلد وبرودته ، ويجب أن تجد وسيلة لتهدئة جسدك من خلال الاسترخاء في الظل أو مكان بارد، وتناول الكثير من السوائل، ولكن لا تتناول الكافيين.

- الإنهاك الحراري

يعمل هذا التحذير على إشعارك بأن جسمك قد فقد قدرته على تنظيم درجة حرارته، وقد تظهر عليك علامات الارتباك والشعور بالجفاف والدوار والشعور بالضعف وفقدان التنسيق والشعور بالغثيان، وقد تبدأ بإفراز العرق بكثرة، وتكون درجة حرارة جسمك طبيعية، ولكن تشعر بأن بشرتك باردة، فبعض الناس المصابين بالتعب الحراري قد يلاحظون زيادة في سرعة نبضات قلبهم، ومن الأفضل أن ترتاح في مكان بارد وتشرب الكثير من السوائل، وإذا لم تشعر بتحسن قريبًا، ينصح بطلب المساعدة الطبية، و كن حذرًا، فإجهاد الحرارة قد يؤدي إلى الإصابة بضربة شمسية.

- الوذمة الحرارية

عندما يحدث تورم في كاحليك وقدميك عندما يرتفع درجة حرارتك، قم برفع ساقيك للمساعدة في تخفيف الورم. إذا لم يتحسن الحال بسرعة، استشر الطبيب.

- الإغماء الحراري

يمكن أن يحدث دوار مفاجئ عندما تكون نشاطًا جسديًا في الجو الحار وإذا كنت تتناول دواء يدعى حاصرات بيتا للقلب أو إذا لم تتعود على الجو الحار ، فمن المحتمل أن تشعر بالإغماء... قم بالاستراحة في مكان بارد ورفع ساقيك ، واشرب الماء للتخلص من الشعور بالدوار.

- ضربة الشمس

إذا كنت تعاني من ضربة شمس، فيجب عليك أن تبحث عن المساعدة الطبية على الفور. كبار السن الذين يعيشون في المنازل أو الشقق بدون تكييف أو مروحة هم المعرضون بشكل أكبر للخطر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو الأمراض المزمنة، وهم أيضًا المعرضون بشكل أكبر للخطر.

علامات الإصابة بضربة الشمس