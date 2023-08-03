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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة تقلل درجة حرارة الجسم في الصيف

الصيف
الصيف

تشهد البلاد هذه الفترة موجة حارة، ويتأثر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة، لذلك يجب أن نتجنب هذا الارتفاع بتناول بعض الأطعمة التي تساعدنا علي عدم أصابتنا بالأمراض أو مخاطر السخونة الناتجة عن أرتفاع درجة الحرارة.

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- الحليب والعسل

يساعد تناول كوب من الحليب البارد مع ملعقتين من عسل النحل إلي تبريد الجسم لاحتواء اللبن على مجموعة من العناصر الغذائية بما في ذلك الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين ب 12، وفيتامين د، وفيتامين أ، والبوتاسيوم مما يساعد علي تخفيض درجة حرارة الجسم.

- الليمون والجريب فروت

الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد على تشبع الجسم بالماء الذي يحتاجة أثناء الموجه الحارة والناتج عنه فقد الجسم كمية كبيرة من الماء عن طريق التعرق لذلك يجب أن نعوض الجسم بالماء عن طريق هذه الأطعمة.

- البطيخ

يجعل الجسم رطباً أثناء درجات الحرارة المرتفعة، لأحتواءه علي 90% من الماء وفيتامين "أ" و" سي".

- الكنتالوب

يحتوي الكنتالوب علي نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم ، الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة ويحتوي ايضاً علي نسبة كبيرة من الماء التي تساعد الجسم أن يكون رطباً لفترة أطول مقارنةً بالأشخاص الأخرين.

- الخيار

يحتوي الخيار علي الزنك والفسفور والكالسيوم وفيتامين "ب"، ويحتوي ايضاً على نسبة كبيرة من الماء مما يساعد الجسم أن يظل رطباً رغم أرتفاع درجات الحرارة.

الحرارة درجة الحرارة العسل فيتامين أ البطيخ

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