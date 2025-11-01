قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
تحقيقات وملفات

خاص "صدى البلد" | مخرج حفل المتحف الكبير يكشف كواليس الحدث الأضخم: استغرق سنة.. و2000 فرد بفريق العمل

خاص صدى البلد

احتفلت مصر منذ دقائق قليلة بافتتاح أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم، وهو المتحف المصري الكبير وهو الحدث الذي حضره عشرات من القادة وملوك ورؤساء وزعماء العالم.

كما لاقي الحفل ردود فعل صاخبة بسبب إخراجه العالمي الذي نال إعجاب الجميع بعد إذاعته عبر الكثير من دول العالم، ويقف وراء هذا الحدث المخرج العالمي مازن المتجول الذي خص موقع صدى البلد بأول تصريحات عقب الحفل.

وعبر المخرج مازن المتجول عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، قائلا: "والله أنا مش مستني رد فعل الناس، أنا شعوري يعني ما أقدرش أحكم عليه لأن أنا بقالي كتير قوي شغال في الموضوع ده، فرد فعل الناس هو بصراحة المفاجأة. 

 ​عام كامل من العمل و2000 مشارك

​وعن المدة التي استغرقها العمل على حفل المتحف المصري الكبير، كشف المخرج مازن المتجول لموقع صدى البلد عن حجم الجهد والتخطيط قائلاً: ​"حوالي سنة مثلاً (مدة العمل)، وشارك في التنفيذ أعضاء الـ فريق كله... ودول كتير جداً يعني معديين الـ 2000 واحد مثلاً ما بين اللوجستيات، والإضاءة، والفايرووركس، والدرونز، يعني فريق كبير قوي كذا فريق. ومجهود جماعي... الموضوع مجهود جماعي مش مجهود حد واحد خالص."

​وأشار المخرج إلى أن العمل كان بقيادة محمد السعدي، بينما تولى هو وأحمد المرسي إخراج الحدث في "اللايف" (البث المباشر).

جهود مصرية 100%.. والاستعانة بمعدات خارجية فقط

و​أكد المخرج على أن الكوادر المنفذة للحدث كانت مصرية بالكامل، قائلاً: ​"كله شغل مصري الحمد لله... شغل كله مصريين، كل القائمين على الحدث مصريين مفيش حد أجنبي خالص يعني."

​وأوضح أن الاستعانة بجهات خارجية اقتصرت على: "بعض المعدات بس من بره بس... عشان تكفي بس".

​كما أشار إلى أن البروفات الأولية كانت تُجرى في استوديوهات، ثم انتقلت إلى المتحف على مدار شهرين قبل التنفيذ النهائي.

ويأتي هذا ​في إنجاز تاريخي أبهر العالم، وتغطية إعلامية تناقلتها كبرى القنوات العالمية.

مازن المتجول المخرج مازن المتجول المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير حفل المتحف المصري الكبير مخرج حفل المتحف الكبير

