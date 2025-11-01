قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد تسيّر الرحلة الثلاثين لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"
300 مليون جنيه لرصف طريق مصر - إسكندرية الصحراوي احتفالا بالمتحف الكبير
المفتي مهنئا الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير : إنجاز تاريخي يجسد عبقرية المصريين
"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟
مصطفى الفقي: المتحف المصري الكبير سيكون ملتقى للعالم
وزير الخارجية الإيراني : لن نتفاوض على برنامجنا الصاروخي
رئيس ألمانيا يبدأ جولة إفريقية بزيارة مصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
الإعلام العالمي يتوحد للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير .. ماذا قال ؟
لقب وحيد.. أبرز المعلومات عن الجزائري المرشح لتدريب نادي الزمالك
منة القيعي تشارك في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير | خاص
صحيفة بريطانية: المتحف المصري الكبير .. السباق إلى الماضي يبدأ الآن
سفير الإمارات: المتحف الكبير صرح حضاري يجسد رؤية مصر العريقة للعالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

"مرقص باشا" حافظ كنوز المتحف الكبير | حكاية مصري منع الإنجليز من سرقة مقبرة توت عنخ أمون.. من هو؟

مرقص باشا ومقبرة عنخ أمون
مرقص باشا ومقبرة عنخ أمون
خاص صدى البلد

قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يضم مايقرب من 5 آلاف قطعة أثرية من الحضارة الفرعونية بينها مقتنيات مقبرة الملك توت عنخ أمون، لابد أن نلقي الضوء على أحد الشخصيات المصرية الأصيلة التي لولا جهودها لما بقيت كنوز عنخ أمون موجودة إلى الآن لتعرض في أكبر متحف في العالم.

هذه الشخصية المصرية هو الوزير المصري مرقص حنا باشا الذي تصدى لسرقة هذا الكنز العظيم من قبل مكتشفه هوارد كارتر مكتشف المقبرة الذي حاول الاستيلاء على نصف مقتنياتها لولا وقوف مرقص باشا في وجهه رغم الضغوط الإنجليزية وإقامة الكثير من القضايا ضده إلا أن إرادة مصر تحققت لتبقى هذه الآثار خالدة إلى الآن لتعرض في أعظم متاحف العالم هو المتحف المصري الكبير.

حكاية الوزير المصري

ولنسلط الضوء على هذا البطل والزعيم، نسرد في السطور التالية قصته فلولا مرقص حنا باشا لسرقت مقبرة توت عنخ آمون الذي لا يذكره أحد ولا يتذكر فضله أحد رغم تداول قصة اكتشاف المقبرة في الإعلام المصري دون أن يذكر أبدآ اسمه.

فمرقص حنا باشا كان وزير الأشغال وقت اكتشاف المقبرة وكانت الآثار تتبع وزارة الأشغال وقتها، وثار ثورة عارمة عندما منع هوارد كارتر ــ مكتشف المقبرة ــ المصريين من دخول المقبرة بعد اكتشافهابسبب نية كانت مبيتة لنهب الآثار التي لا يوجد مثلها علي الكوكب وأصغر وأقل تحفة تساوي ثروة طائلة.

وهنا أمر مرقص حنا باشا بفرض حراسة فوراً علي المقبرة وتكليف ضباط ومفتشين آثار مصريين يفتشون كل واحد يدخلها ويخرج منها حتي هوارد كارتر نفسه، فثارت الجرائد العالمية والإنجليزية خاصة ثورة عارمة عليه في وقت كانت بريطانيا العظمي تحكم مصر والعالم كله.

وقال مرقص باشا: "عايزين مندوبيهم وصحفييهم الانجليز يدخلوا ويخرجوا المقبرة براحتهم وسط الكنوز والتحف والدهب الملقاة في كل مكان عايزينها ميغة زي ما حصل في بقية المقابر اللي نهبت واتباعت لمتاحف العالم".

ولم يهتم الباشا ولم يرضخ بل شدد الحراسة ومنع دخول الأجانب إلا بتصريحات خاصة مختومة بخاتم الوزارة مع تفتيش دقيق من الحرس المصري علي باب المقبرة.

وأمر مرقص حنا باشا بتسجيل كل أثر وكل تحفة في المقبرة رغم أنف كارتر وحفظها لمصر وللمصريين وكل مجموعة آثار وتحف تسجل تنقل تحت حراسة مشددة من الشرطة المصرية للمتحف المصري في القاهرة لضمان تأمينها وسلامتها.

من هو مرقص حنا باشا 

وعن من هو مرقص حنا باشا ابن القمص الذي دافع عن توت عنخ امون :

مرقص حنا باشا
  • فهو أحد رموز مصر لمدة نحو 50 عاما فقد ولد بالمنصورة سنة 1872 وتوفي سنة 1934 وبينهما خدم وطنه بكل ما يملك من جهد.
  • والده كان قمصاً بكنيسة طنطا وعلم ابنه مرقص في باريس ثم عمل في سلك القضاء بأسيوط التي كانت عاصمة الصعيد وتزوج هناك وطلبت زوجته منه أن يترك الوظيفة الميري ويعمل محامياً مستقلا.
  • وفعلاً استجاب لها مرقص حنا وعمل محامياً باسيوط وذاعت شهرته في مصر كلها ونقل عمله بعد ذلك إلي القاهرة وفتح مكتباً للمحاماة في الفجالة.
  • ومع نجاحه كمحام كان يقوم بدور وطني في حزب مصطفي كامل ثم انضم لسعد زغلول باشا وكان من الرعيل الأول من قيادات الوفد وفاز بأغلبية عن دائرة الأزبكية في أول انتخابات برلمانية.
  • وأيضاً كان له نشاط نقابي فكان عضواً في أول نقابة للمحامين ثم اختير لست سنوات ليكون نقيباً للمحامين.
  • وكان مشجعاً للتعليم وعضواً في مجلس الجامعة الأهلية المصرية ومؤسساً لكلية البنات القبطية واختير وزيراً ثلاث مرات؛ مرة وزيراً للأشغال ثم للمالية ثم للخارجية ولم يترك المحاماة طبعاً وكانت له قضايا شهيرة انتصر فيها للحق 
  • حُكم عليه بالاعدام مع رفقاءه الذين حلوا مكان سعد زغلول ومن نفي معه إلي جزيرة سيشل وخفف الحكم عليه إلي 7 سنوات ثم أفرج عنه مع الوفديين بعد عدة شهور وكان ثابت الجأش لا يلين.
  • توفي بعد مرض قصير في سنة 1934 وخرجت مصر كلها تودعه.
  • وهناك مطالب بوضع تمثال لهذا العظيم (مرقص حنا باشا) الرجل الذي تصدي لسرقة أروع كنوز مصر الفرعونية، وذلك في المتحف المصري الكبير.
مرقص حنا باشا مرقص حنا مقبرة توت عنخ أمون هوارد كارتر مكتشف مقبرة عنخ أمون الوزير مرقص حنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف عن الأقرب لتدريب نادي الزمالك

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025

ترشيحاتنا

ريال مدريد

ريال مدريد يستدرج فالنسيا في بروفة قوية قبل موقعة ليفربول

فان دايك

فيرجيل فان دايك: التواضع والتكاتف أساس نجاح ليفربول أمام أستون فيلا

بعثة منتخب التايكوندو تعود اليوم للقاهرة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم بالصين

بعثة منتخب التايكوندو تعود اليوم للقاهرة بعد الإنجاز التاريخي ببطولة العالم بالصين

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد