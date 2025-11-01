قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
دراسات في إيطاليا ودعم ياباني.. فاروق حسني يروي لـ“صدى البلد” قصة ميلاد أعظم متحف بالعالم
تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
سفير اليمن بالقاهرة لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير معجزة القرن الـ21
قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

يخوض مساء غد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراته أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع  فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز.


وتقام مباراة الأهلي أمام المصري مساء غد الأحد في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة  في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز عبر قناة اون تايم سبورت.

ويدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المقرر إقامتها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز الحكم الدولي أمين عمر.


غيابات الأهلي أمام المصري

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي غدا الأحد 6 نجوم أساسين بسبب الإصابات.


وجاءت غيابات النادي الأهلي علي النحو التالي: إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد رضا والمغربي أشرف داري وكريم فؤاد.


خطة الكوكي لمواجهة الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي اليوم السبت معسكره المغلق بمدينة برج العرب، في إطار التحضيرات النهائية لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز، في لقاء مرتقب ينتظره عشاق الكرة المصرية بشغف كبير.


ومن المنتظر أن يضع المدير الفني نبيل الكوكي اللمسات الأخيرة على خطة اللعب خلال مران اليوم، حيث يسعى المدرب التونسي إلى تطبيق أسلوب متوازن يجمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، تجنبًا لأي مفاجآت أمام القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الأهلي.

ويهدف الكوكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُواصل سلسلة النتائج المميزة التي يقدمها الفريق في الموسم الجاري، معتمدًا على الانسجام بين عناصر الخبرة والشباب داخل صفوف المصري.

تحذيرات الكوكي من انتفاضة الأهلي

وعقد الكوكي جلسة مطولة مع لاعبيه على هامش المران، طالبهم خلالها بضرورة التركيز العالي طوال اللقاء وعدم منح الأهلي أي مساحات في مناطق الخطورة، محذرًا من الانتفاضة المتوقعة للاعبي القلعة الحمراء بعد تعثرهم الأخير أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد المدير الفني للاعبيه أن مواجهة الأهلي تتطلب مجهودًا مضاعفًا وانضباطًا تكتيكيًا في كل خطوط الفريق، مشددًا على أن الالتزام بالتعليمات هو مفتاح النجاح في هذه المباراة القوية.


في سياق متصل، حرص مجلس إدارة النادي المصري على دعم لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، حيث قرر صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل أداء أمام الأهلي.

ويأمل الجهاز الفني أن تنعكس هذه الأجواء الإيجابية على أداء اللاعبين داخل الملعب، وأن يواصل الفريق البورسعيدي عروضه القوية في الدوري هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.

الأهلي المصري الدوري بتروجيت توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

أحمد حسن

أحمد حسن يعلن عن جنسية مدرب الزمالك الجديد

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

الخطيب

فوز قائمة الخطيب في انتخابات النادي الأهلي.. نتائج التصويت لكل مرشح

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 1-11-2025 في مصر

الخطيب

بالأسماء.. قائمة الخطيب بعد فوزها في انتخابات الأهلي

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

ترشيحاتنا

علماء دار الإفتاء يشاركون في القافلة الدعوية المشتركة

ضمن القوافل الدعوية المشتركة.. علماء الإفتاء يعقدون مجالس في مساجد شمال سيناء

دار الإفتاء

هل السيارة المؤجرة وتدر دخلا شهريا عليها زكاة مال ؟ .. الإفتاء تجيب

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنظم 676 مجلسا فقهيا عن أحكام الإجارة في الإسلام بالمحافظات

بالصور

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها في قناع سحري عمره 3000 عام

افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام
افتتاح المتحف الكبير..نفرتيتي وسر جمالها قناع سحري عمره 3000 عام

فيديو

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد