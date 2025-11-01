أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ينطلق مساء اليوم السبت حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث عالمي غير مسبوق يعد الأضخم في تاريخ الثقافة والسياحة المصرية الحديثة، وسط مشاركة رفيعة المستوى من قادة وملوك ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم،وتغطية شبكات التلفزيون والمنصات الإعلامية العالمية ستبث فعاليات الافتتاح مباشرة.

ويأتي هذا الافتتاح بعد تحضيرات مكثفة من الدولة المصرية لإخراج الحدث في أبهى صورة تعكس عظمة الحضارة الفرعونية ومكانة مصر الدولية كقلب للتاريخ والثقافة.

قائمة الوفود المشاركة في حفل الافتتاح

وأعلنت رئاسة الجمهورية عن قائمة الوفود المشاركة في حفل الافتتاح المقرر اليوم السبت الأول من نوفمبر 2025، حيث يشارك في الحدث 79 وفدا رسميا من مختلف القارات، بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، وهو ما يعكس مكانة مصر المحورية ودورها الرائد في التواصل الحضاري والإنساني بين الشعوب.

وأكد السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن قائمة الحضور تضم قادة من أوروبا وآسيا وإفريقيا والعالم العربي، من بينهم ملك بلجيكا وملك إسبانيا وملك الأردن، إلى جانب قيادات من السعودية والإمارات واليابان والبرتغال، فضلا عن رؤساء حكومات من اليونان والمجر والكويت ولبنان، إضافة إلى وفود رفيعة من أكثر من 60 دولة ومنظمات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

ويجسد هذا الحضور الدولي الضخم تقدير العالم للمتحف المصري الكبير بوصفه أكبر متحف أثري مخصص لحضارة واحدة، ورمزا عالميا يجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر ورؤية المستقبل.

وفي السياق ذاته، صرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مئات من شبكات التلفزيون والمنصات الإعلامية العالمية ستبث فعاليات الافتتاح مباشرة إلى مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد أكثر من 450 مراسلا يمثلون 180 وسيلة إعلامية دولية، من بينها 70 وسيلة أوروبية و24 أمريكية و30 آسيوية و48 عربية، إلى جانب تخصيص خطوط بث مباشر مجانية لتيسير النقل الحي للحدث.

كما أوضح أن الهيئة أنشأت غرف عمليات بالتعاون مع المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لتقديم الدعم الإعلامي والمعلومات المحدثة للصحفيين، إلى جانب التنسيق مع مؤسسة الأهرام لتوفير تغطيات دولية بعدة لغات.

وأكد رشوان أن الإعلام المصري يؤدي دورا وطنيا ومهنيا في إبراز الحدث بالصورة التي تليق بتاريخ مصر، موضحا أن وسائل الإعلام العالمية تعتمد بشكل كبير على التغطيات الرسمية المصرية لما تتسم به من دقة وموثوقية، خاصة في حدث يوصف بأنه تتويج لمسيرة حضارية تمتد لآلاف السنين.

قائمة القنوات التي ستبث حفل المتحف المصري الكبير

ورغم عدم الإعلان الرسمي حتى الآن عن قائمة القنوات التي ستبث الحفل، فإن من المتوقع أن تنقل فعاليات الافتتاح مباشرة عبر عدد من القنوات المصرية الكبرى، أبرزها: القناة الأولى المصرية، القاهرة الإخبارية، إكسترا نيوز، أون، دي إم سي، النهار، والحياة، إلى جانب إذاعة الحدث عبر وسائل إعلام عربية وأجنبية نظرا لضخامة التغطية الإعلامية المتوقعة.

وفيما يلي أبرز ترددات القنوات الناقلة على القمر الصناعي نايل سات:

القناة الأولى المصرية: التردد 11765 أفقي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة النهار: التردد 11785 عمودي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة القاهرة الإخبارية: التردد 11747 عمودي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة أون: التردد 11747 أفقي، الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

قناة دي إم سي: التردد 12092 عمودي، الترميز 27500.

قناة إكسترا نيوز: التردد 12303 أفقي، الترميز 27500.

قناة الحياة: التردد 12206 عمودي، الترميز 27500.

أبرز مقتنيات المتحف المصري الكبير

ويقام المتحف المصري الكبير بالقرب من الهرم الأكبر خوفو أحد عجائب الدنيا السبع في الجيزة، على مساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، ما يعادل مساحة 70 ملعب كرة قدم تقريبا، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل التاريخ المصري منذ عصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني.

وتزين واجهته نقوش هيروغليفية وألواح مرمرية شفافة مصممة على شكل مثلثات تعكس روح الفن المعماري المصري القديم.

ومن أبرز مقتنيات المتحف المجموعة الكاملة لمقتنيات مقبرة الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة مكتملة منذ اكتشافها عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وتشمل القناع الذهبي الشهير والعرش والعربات الحربية إلى جانب آلاف القطع الأخرى التي تجسد عظمة الفن المصري القديم.

كما يضم المتحف مسلة معلقة عمرها 3200 عام وتمثال رمسيس الثاني الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 11 مترا، إضافة إلى مجموعة تماثيل تل الفرخة التي تمثل أول تصور لفكرة حاكم مصر، وتمثال الملكة حتشبسوت رمز القوة النسائية في التاريخ المصري.

وسيفتح المتحف رسميا أمام الزوار في الرابع من نوفمبر المقبل، حيث تمتد ساعات العمل من الثامنة والنصف صباحا حتى السابعة مساء من الأحد إلى الجمعة، ومن الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة مساء يومي السبت والأربعاء، على أن يغلق شباك التذاكر قبل الإغلاق بساعة واحدة.

ويشدد المتحف على أن الحجز متاح فقط من خلال موقعه الرسمي، ولا يتحمل أي مسؤولية عن التذاكر المشتراة عبر منصات أخرى، داعيا الزوار إلى الاستعداد لخوض تجربة ثقافية فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروعة التصميم المعاصر في صرح هو الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وأصدر البنك المركزي المصري مجموعة من العملات التذكارية الجديدة احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وجاءت هذه الإصدارات في فئتين من المعادن الثمينة، الفضة والذهب، بتصميمات تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة وروح المتحف كأكبر صرح أثري في العالم.

وتعد هذه العملات من القطع النادرة المخصصة لهواة الاقتناء ومحبي التراث، إذ تحمل نقوشا فنية مستوحاة من الرموز الفرعونية الشهيرة.

قائمة الأسعار الرسمية للعملات المعدنية التذكارية

وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية للعملات المعدنية التذكارية الخاصة بالمتحف المصري الكبير:

فئة 1 جنيه: العملة الفضية بسعر 2,580 جنيها مصريا، والعملة الذهبية بسعر 84,000 جنيه مصري.

فئة 5 جنيهات: العملة الفضية بسعر 3,010 جنيهات، والعملة الذهبية 3,440 جنيها مصريا، والعملة الذهبية بسعر 420,000 جنيه مصري.

فئة 25 جنيها: العملة الفضية بسعر 4,042 جنيها مصريا، والعملة الذهبية بسعر 472,500 جنيه مصري.

فئة 50 جنيها: العملة الفضية بسعر 4,300 جنيه مصري، والعملة الذهبية بسعر 498,750 جنيها مصريا.

فئة 100 جنيه: العملة الفضية بسعر 5,160 جنيها مصريا، والعملة الذهبية بسعر 551,250 جنيها مصريا.

ويأتي إصدار هذه العملات التذكارية تخليدا لافتتاح المتحف المصري الكبير كأحد أهم الأحداث الثقافية في القرن الحادي والعشرين، وتجسيدا لمكانة مصر كحاضنة لأعظم تراث إنساني عرفه التاريخ.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

أما بالنسبة لأسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير، فقد أعلنت إدارة المتحف عن قائمة تفصيلية تشمل جميع الفئات، حرصا على تمكين أكبر عدد من الزوار من الاستمتاع بتجربة الزيارة.

وجاءت الأسعار للمصريين كالتالي: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه لكل من الأطفال والطلاب وكبار السن.

أما العرب والأجانب فتبلغ قيمة التذكرة للبالغين 1450 جنيها، وللأطفال والطلاب 730 جنيها.

فيما حددت أسعار العرب والأجانب المقيمين في مصر بـ730 جنيها للبالغين، و370 جنيها لكل من الأطفال والطلاب.

كما يقدم المتحف جولات إرشادية مميزة تعرف الزوار على أدق تفاصيل الآثار والمقتنيات التاريخية بأسلوب تفاعلي، بأسعار تبلغ 350 جنيها للمصريين البالغين، و175 جنيها لكل من الأطفال والطلاب وكبار السن.

أما الجولات الإرشادية للعرب والأجانب فتبلغ 1950 جنيها للبالغين، و980 جنيها للأطفال والطلاب، بينما تم تحديدها للعرب والأجانب المقيمين في مصر بـ980 جنيها للبالغين، و500 جنيه للأطفال والطلاب.