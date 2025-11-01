«الكوبرا المصرية».. رمز السيادة يسطع مجددًا في يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، والذي يُعد أضخم صرح حضاري وثقافي في العالم، صدرت نشرة توعوية للدكتور عاطف محمد كامل أحمد – أستاذ الحياة البرية بجامعة عين شمس وسفير النوايا الحسنة وخبير التنوع البيولوجي ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية – تناول فيها رمزية أفعى الكوبرا المصرية (Naja haje) في الحضارة الفرعونية، ودورها كأحد أهم رموز السيادة والحماية لدى المصريين القدماء.

وأوضح الدكتور عاطف محمد كامل، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن الكوبرا المصرية كانت تمثل مصر السفلى، وتُعرف باسم الإلهة “وادجيت” التي كانت تُقدّس كرمز للحماية والنفوذ، مضيفًا أن المصريين القدماء أضافوا صورتها إلى التاج الملكي الموحد إلى جانب الإلهة “نخبت”، رمز مصر العليا، لتجسّد وحدة البلاد تحت راية واحدة.

وأشار الخبير الدولي إلى أن أفعى الكوبرا المصرية تُعد من أكثر الزواحف رهبة وجمالًا في آن واحد، إذ يتراوح طولها ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، وتتميز برأس كبير وجسم أسطواني، بينما يتنوع لونها بين درجات البني الداكن والفاتح، وقد يكون أسود تمامًا في بعض المناطق من شمال إفريقيا.

وبيّن أن سم الكوبرا المصرية يُعد من أشد السموم تأثيرًا على الجهاز العصبي، إذ يؤدي إلى شلل العضلات وتوقف القلب والرئتين في الحالات الخطيرة، مما يجعلها من أكثر الزواحف فتكًا في إفريقيا.

وتطرّق الدكتور عاطف إلى رمز الكوبرا في الثقافة المصرية القديمة، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد كائن حي، بل رمزًا للهيبة والسيادة الملكية، ودليلًا على ارتباط المصريين بالطبيعة والتوازن البيئي منذ فجر التاريخ.

وتطرّق الدكتور عاطف إلى الجانب الأسطوري للكوبرا المصرية، موضحًا أن الملكة كليوباترا السابعة يُعتقد أنها أنهت حياتها بلدغة من كوبرا مصرية بعد سماعها نبأ وفاة القائد ماركوس أنطونيوس، إلا أن دراسات حديثة ترجّح أنها انتحرت باستخدام مزيج من العقاقير السامة وليس بلدغة أفعى، وهو ما يفتح بابًا جديدًا من الجدل العلمي حول نهاية آخر ملكات مصر القديمة.

وأكد الدكتور عاطف أن عودة رموز الحضارة المصرية القديمة للواجهة اليوم من خلال المتحف المصري الكبير، تمثل لحظة استثنائية في تاريخ مصر الحديث، حيث تُعرض مئات القطع الأثرية التي تحكي عن تلك الرموز التي شكّلت هوية المصريين على مر العصور، ومن بينها رمزية “الكوبرا” التي ما زالت شاهدة على قوة وخلود الحضارة المصرية.