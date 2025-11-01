قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

لحظة فارقة.. الغرف السياحية: الحضور العالمي في افتتاح المتحف الكبير يعكس تقدير العالم لمصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

رحّب اتحاد الغرف السياحية المصرية بمشاركة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات من مختلف قارات العالم في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، والذي يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن هذا الحضور الرفيع المستوى الذي يضم 79 وفدًا رسميًا من بينها 39 برئاسة ملوك ورؤساء وأمراء يعد تأكيدًا على المكانة المرموقة التي تحظى بها مصر في قلوب الشعوب والحكومات حول العالم، وتجسيدًا لتقدير المجتمع الدولي لحضارتها العريقة ولدورها الرائد في بناء الجسور بين الثقافات، ويعكس الثقة الدولية فيما تتمتع به من أمن وأمان واستقرار.

افتتاح المتحف المصري الكبير

 

وأكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد، أن هذا الحدث الاستثنائي يمثل لحظة فارقة في تاريخ السياحة والثقافة المصرية، ويعكس رؤية الدولة في الجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر وازدهار المستقبل، مشيرًا إلى أن افتتاح أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة هو تتويج لمسيرة وطنية ملهمة يقودها الرئيس السيسي، وترسيخ لمكانة مصر كقوة حضارية وسياحية مؤثرة على المستوى العالمي.

وأضاف الشاعر أن هذا الزخم الدولي غير المسبوق يرسل رسالة سلام وثقة من العالم في مصر، ويعزز من مكانتها كوجهة مفضلة لعشاق التاريخ والثقافة والإنسانية، موضحًا أن المتحف المصري الكبير سيكون منارة عالمية للسياحة الثقافية، ومحركًا رئيسيًا لزيادة أعداد السائحين ورفع معدلات إنفاقهم، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن افتتاح المتحف يأتي متواكبًا مع النهضة الشاملة في البنية التحتية والمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والسياحية، وتطور منظومة النقل والخدمات السياحية، مما يضع مصر في موقع ريادي بين الوجهات الأكثر جذبًا على خريطة السياحة العالمية لعام 2026.

واختتم رئيس الاتحاد بيانه بتوجيه التحية والتقدير لكافة الوفود الرسمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، مؤكدًا أن القطاع السياحي المصري بكافة مؤسساته يشارك الشعب المصري الفخر بهذا الإنجاز الحضاري الفريد، ويعتبره انطلاقة جديدة لعصر ذهبي للسياحة المصرية، يعزز مكانة مصر كـ وجهة أولى لعشاق التاريخ والسلام حول العالم.

اتحاد الغرف السياحية المصرية الغرف السياحية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

