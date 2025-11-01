الأعظم في تاريخ مصر الحديثة..عمرو فتوح: المتحف الكبير إنجاز وطني للأجيال القادمة

قال عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، إن مشروع المتحف المصري الكبير، يمثل إنجاز وطني للحفاظ على الثروات وتراث وتاريخ الحضارة المصرية لكل المصريين والأجيال القادمة حيث يعد المشروع الأعظم في تاريخ الدولة الحديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد «عمرو»، الأهمية الكبيرة لحفل الافتتاح الاسطوري والرسمي للمتحف المصري الكبير، حيث يمثل أكبر حملة دعائية ورسالة طمأنة للمستثمرين والسائحين والزوار في كل أنحاء العالم، بأمان واستقرار مصر.

وأشار إلى أن السياحة والآثار تعد من أهم روافد الاقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كذلك محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والطلب الحقيقي على السلع والخدمات في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية.

وأوضح أن بافتتاح المتحف المصري الكبير، يتوقع الخبراء قفزة نوعية في إعداد السائحين وانتعاش الاقتصاد المصري خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي والفندقي.

كما لفت الي البعد السياسي والاستراتيجي القومي من افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث يعكس قوة ومكانة مصر في المنطقة والعالم.