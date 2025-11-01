قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضبوف مصر | فيديو
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقيب المعلمين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدثٌ تاريخي يجسد عظمة مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم، يمثل لحظةً فارقة في مسيرة الوطن الثقافية والحضارية، ويعكس ريادة مصر التاريخية على مر العصور، مشيرًا إلى أن هذا الصرح العالمي الجديد ليس مجرد متحف لعرض الآثار، بل هو منصة متكاملة لتجسيد هوية الأمة المصرية وإحياء روح الانتماء والفخر لدى الأجيال الحالية والقادمة.

وقال النقيب، إن المتحف المصري الكبير يعد واحدًا من أكبر وأهم المشروعات الثقافية على مستوى العالم، حيث يجمع بين عظمة الماضي وروعة الحاضر، ويعرض ما يزيد على 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف العصور فى الحضارة المصرية القديمة، في تصميم معماري فريد يليق بمكانة مصر مهد الحضارات.

وأشار إلى أن المعلمين في جميع المراحل التعليمية يقع على عاتقهم دور وطني مهم في استثمار هذا الحدث الكبير لتوعية الطلاب بتاريخ بلدهم المجيد، وتعميق فهمهم لجذور الحضارة المصرية التي أبهرت العالم بإنجازاتها في العلوم والفنون والهندسة والفكر الإنساني .

ودعا الزناتي كل معلم ومعلمة في مدارس مصر إلى أن يجعلوا من افتتاح المتحف المصري الكبير مناسبة تربوية ووطنية للحديث مع طلابهم عن عظمة الأجداد وإبداع المصريين القدماء، فغرس الاعتزاز بالهوية الوطنية يبدأ من الفصل الدراسى.

وأكد أن دور المعلم في هذه المرحلة بالغ الأهمية، ويعد القدوة الأولى التي يتعلم منها الطالب معنى الوطنية والانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية .

وشدد النقيب على أن المتحف لا يمثل فقط رمزًا للماضي، بل هو جسر نحو المستقبل، إذ سيسهم في تنشيط السياحة الثقافية ، ويوفر بيئة تعليمية فريدة يمكن للطلاب من خلالها التعرف على تاريخ بلادهم بطريقة حديثة تدمج بين العلم والتكنولوجيا والفن.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا للتعلم والإبداع، بما يحتويه من قاعات عرض تفاعلية، ومراكز بحثية متخصصة، ومناطق تعليمية مجهزة لتقديم برامج تثقيفية وتدريبية للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأشار النقيب إلى أن مصر كانت وما زالت منارة للحضارة الإنسانية، وأن افتتاح هذا المتحف العالمي يبعث برسالة قوية للعالم أجمع مفادها أن مصر تحافظ على تراثها وتبني مستقبلها بثقة وثبات.

ووجّه نقيب المعلمين التحية إلى القيادة السياسية وكل من شارك في تنفيذ هذا المشروع العملاق، مؤكدا إن افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد فقط إنجازًا معماريًا أو أثريًا، بل هو رسالة من مصر إلى العالم بأنها قادرة على الجمع بين أصالة التاريخ وروح العصر، مشددا على أن تربية النشء على حب الوطن تبدأ من معرفته، وأن المتحف المصري الكبير سيكون بوابة جديدة لترسيخ هذه المعرفة في وجدان المصريين جميعا.

خلف الزناتي نقيب المعلمين المصريين المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الرئيس السيسي نقابة المعلمين

