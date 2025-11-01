قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام زعزوع: المتحف المصري الكبير سيجذب 8 ملايين سائح سنويًا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة المصري الأسبق، إن القطاع السياحي يعيش حالة من التفاؤل والفخر مع افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل نقلة نوعية لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف أن العاملين في المجال السياحي يشعرون بسعادة كبيرة وتطلّع نحو موسم قوي، باعتبار المتحف أحد أهم المشاريع التي ستغيّر وجهة السياحة في مصر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح زعزوع، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر كانت تتركز لسنوات طويلة على السياحة الترفيهية والشاطئية، خاصة من الأسواق الأوروبية القريبة، حيث كانت تمثل نحو 80 إلى 90% من إجمالي السياحة القادمة إلى البلاد.

وبيّن أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيُعيد التوازن بين السياحة الثقافية والترفيهية، ويمنح مصر ميزة تنافسية جديدة على الصعيد الدولي.

وأكد وزير السياحة الأسبق أن المتحف المصري الكبير من المتوقع أن يستقبل أكثر من 8 ملايين سائح سنويًا، وهو رقم ضخم لمتحف متخصص في حضارة واحدة، هي الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز عائدات السياحة المصرية وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، باعتبارها من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

وشدد زعزوع على أن مصر تتطلع بثقة إلى تجاوز هدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون عنصرًا حاسمًا في تحقيق هذا الطموح، لما يحمله من قيمة أثرية وحضارية قادرة على جذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وإعادة وضع مصر في مقدمة المقاصد الثقافية الدولية.

هشام زعزوع المتحف المصري الكبير السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

كامل الوزير

أنشطة معهد التبين للدراسات المعدنية ودوره في نقل العلوم الحديثة

لمياء فخري

حفل توديع للوزير المفوض لمياء فخري قبل رئاستها المكتب المصري التجاري في بوخارست

وزير المالية

الدولة بقيادة الرئيس السيسى تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم.. بافتتاح أكبر متحف فى العالم لحضارة واحدة

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد