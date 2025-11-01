قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المتحف الكبير.. إنجاز وطني يعيد رسم خريطة مصر الحضارية والاستثمارية والسياحية عالميا

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
ولاء عبد الكريم

المتحف الكبير منارة عالمية تجسد التقاء التاريخ بالمستقبل

  يعيد رسم خريطة مصر كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار والنهضة العمرانية والثقافية

يُعد افتتاح المتحف المصري الكبير علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، ليس فقط كأكبر صرح حضاري وثقافي في العالم، بل كمنارة عالمية تجسد التقاء التاريخ بالمستقبل، والحضارة بالحداثة، وتعلن عن انطلاق مرحلة جديدة من التنمية المستدامة التي تمزج بين الأصالة والتطور. 

وأكد رجال أعمال أن افتتاح المتحف المصري الكبير  يعيد رسم خريطة مصر كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار، ويعكس صورة مشرفة أمام العالم عن الأمن والاستقرار والنهضة العمرانية والثقافية التي تشهدها البلاد.

رسالة حضارية للعالم..

أكد المهندس مصطفى محسن، المطور العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو رسالة حضارية وإنسانية من مصر إلى العالم، تعكس إصرار الدولة على الاستثمار في الوعي والهوية والثقافة إلى جانب التنمية الاقتصادية والعمرانية.

إنجاز وطني للبناء والتنمية..


وقال محسن: "هذا الحدث العالمي إنجاز وطني يعكس قدرة الإنسان المصري على البناء والتنمية منذ فجر التاريخ، ويبرز مكانة مصر كقوة حضارية قادرة على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الأصالة والابتكار". وأضاف أن المتحف يمثل نقلة نوعية في المشهد الحضاري لمصر، حيث يجمع بين عبق التاريخ المصري وأحدث مفاهيم التصميم والإدارة العالمية، ويُسهم في تحويل المناطق التاريخية إلى مقاصد سياحية وتنموية مستدامة. وأشار إلى أن قرب المتحف من الأهرامات وارتباطه بشبكة الطرق الجديدة يجعله محورًا تنمويًا متكاملًا يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار العقاري والسياحي، مؤكدًا أن هذا الحدث سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ويدفع بقطاعات السياحة والعقارات نحو مزيد من النمو.

نافذة جديدة للاستثمار

من جانبه، وصف أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بأنها نافذة جديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار في السوق المصري وداعمة بقوة لجذب رؤوس أموال جديدة إلى مختلف القطاعات. وقال العشري: "حضور زعماء وملوك ورؤساء من مختلف دول العالم يؤكد أن مصر بلد الأمن والاستقرار، وهو ما يبحث عنه أي مستثمر لضخ استثمارات جديدة". ووجّه رئيس غرفة القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في إخراج الحدث بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن المشهد الحضاري والتنظيم الرفيع للاحتفالية يجسد صورة مصر الحديثة.

وأضاف: "ننظر إلى افتتاح المتحف كمرحلة جديدة من الطفرة التنموية في مصر على الصعيدين الحضاري والاقتصادي، وفرصة حقيقية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات، في ظل اهتمام العالم بمصر كوجهة رئيسية تجمع بين التاريخ والحداثة".

إضاءة ذكية مستدامة..

وقال خبير الطاقة محمد سعد: المتحف المصري الكبير  أعظم المشروعات الثقافية في العالم، ويطبق حلول ذكية ومستدامة تدمج بين الحفاظ على التراث واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 مثل حلول الإضاءة المزودة بحساسات حركة وضوء طبيعي، مع دمج النظام في منظومة إدارة المبنى لضمان كفاءة التشغيل وتوفير الطاقة. 

وأضاف أن النظام الذكي المطبق بالمتحف المصري الكبير يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية دون التأثير على جودة الإضاءة أو الحفاظ على القطع الأثرية.

مصر منارة الحضارة

وقال محمد سعد أن افتتاح المتحف المصري الكبير، يرسخ مكانة مصر كقلب الحضارة ووجهة التنمية في المنطقة والعالم، وتؤكد أن حاضرها ومستقبلها يرتكزان على قاعدة متينة من التاريخ المجيد والقدرات البشرية المبدعة. المتحف المصري الكبير لم يعد مجرد صرح ثقافي، بل أصبح عنوانًا لمصر الجديدة، التي تواصل بناء مستقبلها بثقة وتوازن بين الحفاظ على التراث ودعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المتحف مصر الحضارية الحفاظ التاريخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

كامل الوزير

أنشطة معهد التبين للدراسات المعدنية ودوره في نقل العلوم الحديثة

لمياء فخري

حفل توديع للوزير المفوض لمياء فخري قبل رئاستها المكتب المصري التجاري في بوخارست

وزير المالية

الدولة بقيادة الرئيس السيسى تكتب تاريخًا جديدًا لمصر والعالم.. بافتتاح أكبر متحف فى العالم لحضارة واحدة

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد